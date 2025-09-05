Деталі на марці відображають те, як готувалась відома спецоперація.

У Києві відбулось урочисте погашення поштової марки "Укрпошти", яка присвячена спецоперації Служби безпеки України "Павутина". Участь у заході взяли очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський та голова СБУ Василь Малюк, передає кореспондент УНІАН, який був присутній там.

"Цього року ми обрали операцію "Павутина", яка була проведена Службою безпеки України як таким символом нашої боротьби, символом того, що держава не обов'язково має бути такого ж самого розміру, як ворог. Держава має бути креативною для того, щоб знищувати ворога, - сказав він.

За словами Смілянського, робота над маркою була дуже детальною, і всі деталі на ній відображають те, як готувалась операція. Зі свого боку, Малюк зазначив, що це не перша марка, і свого часу, відповідно, відзначали й удари по Кримському мосту.

Відео дня

"Цього разу ми гасимо марку, яка присвячена успішній спеціальній операції "Павутина", яку провів колектив Служби безпеки України... Це унікальне поєднання агентурного компоненту в нашій роботі і роботи з безпілотними технологіями. Всі ми стали свідками такого успішного, унікального, диверсійного бліцкригу в глибокий тил ворога", - заявив очільник СБУ.

Він підкреслив, що під час операції СБУ працювали в декількох часових поясах, а керували всім цим процесом з пункту бойового управління, який знаходився в місті Києві.

Малюк нагадав, що за результатами спецоперації було успішно вражено 41 ворожий стратегічний літак ворога, це по суті 1/3 від російської стратегічної авіації.

"Звичайно, ми на цьому не зупиняємося, і ми маємо безцінний оперативно-бойовий досвід, і планується багато інших цікавих і унікальних операцій. І зупинимося ми тоді, коли ворог зупинить свою агресію і доб'ємося нашого довгоочікуваного справедливого миру", - наголосив він.

Спецоперація "Павутина" - важливі деталі

Як повідомляв УНІАН, 1 червня СБУ провела масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в тилу РФ. Спецоперація отримала назву "Павутина", її готували понад півтора роки. Контролював хід операції особисто президент Володимир Зеленський, а реалізовував задум очільник СБУ Василь Малюк та колектив Служби безпеки.

В ході операції СБУ відпрацювала по чотирьох військових аеродромах Російської Федерації: "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". Дрони уразили 41 літак стратегічної авіації РФ.

Операція була надскладною з логістичної точки зору. Так, СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

Вас також можуть зацікавити новини: