Найчастіше просять визнати себе неплатоспроможними люди віком від 25 до 45 років.

За останні чотири місяці в Україні майже у 2 рази побільшало людей-банкрутів.

Як повідомляє Опендатабот, за даними Верховного суду України наразі відкрита 651 справа про банкрутство людей. Це більше, аніж за весь минулий рік: тоді розглядалось 575 таких справ.

Справ побільшало майже вдвічі за останні 4 місяці цього року. Найчастіше просять визнати себе неплатоспроможними люди віком від 25 до 45 років - це 64,1% банкрутів. Ще 28,7% припадає на осіб старше 45 років. 51% банкрутів - жінки, ще 48% припадає на чоловіків.

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Найбільше банкрутів у столиці: 95 справ або ж 15% від загальної кількості. Наслідує Київщина: 58 або 9%. Замикає топ Дніпропетровщина із 53 справами - це 8% від загальної кількості.

Адвокат, арбітражний керуючий, фахівець з питань банкрутства Денис Лихопьок вважає, що нинішня динаміка, скоріш за все, є "відкладеним попитом", аніж стрімким зростанням, обумовленим якимось одним фактором.

"Варто розуміти, що на початку повномасштабної війни людям було не до того, аби розбиратися із боргами - в пріоритеті опинились питання виживання. Водночас понад рік діяв мораторій на стягнення більшої частини боргів у виконавчих провадженнях. Вже після того, як цей мораторій було скасовано, приватні та державні виконавці нагадали боржникам про їх зобовʼязання. Це й могло стати тією рушійною силою, яка спонукала людей шукати рішення у погашенні боргів через процедуру неплатоспроможності", - пояснює експерт.

Банкрутство в Україні - останні новини

За даними Опендатабот, у січні-квітні 2024 року 343 українців подали на банкрутство. Загалом за останні 5 років в Україні відкрилось майже 2 тисячі справ про банкрутство фізосіб. Станом на той період кількість справ про неплатоспроможність людей зросла у 2,2 рази у порівнянні до відповідного періоду торік.

У першому півріччі 2024 року в Україні спостерігалося значне зростання кількості закритих ФОПів та компаній порівняно з минулим роком, що було спричинено комплексом економічних та політичних факторів.

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