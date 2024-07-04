Водночас темпи закриття компаній з початку року збільшились на 15%.

За перше півріччя 2024 року в Україні закрили майже 92 тисячі ФОПів. Приріст закриття склав 54%, у порівнянні з аналогічним періодом 2023-го. Також на 15% зріс показник закриття компаній – з початку цього року припинили діяльність понад 1,5 тисячі підприємств. Про це свідчать дані YouControl.Market.

Закриття ФОПів

Зазначається, що найбільше ФОПів закрилося у травні та січні – понад 16 тисяч кожного місяця. Традиційно, лідером із кількості закритих ФОПів є Київ – понад 12 тисяч. У Харкові припинили діяльність 5,3 тисячі, 3,8 тисячі – в Одесі, 3,3 тисячі – у Дніпрі та 2,8 тисячі – у Львові.

Найбільше ФОПів закрили у таких секторах:

Відео дня

роздрібна торгівлі – понад 29 тисяч (приріст закриття у порівнянні з 2023 роком склав 44,8%);

інформаційні технології – майже 16 тисяч (+65,9%);

інші послуги – 9,7 тисячі (+60,8%).

Закриття компаній

Понад 1,5 тисячі компаній припинили діяльність за перше півріччя. Найбільше підприємств закрили у Києві – понад 200 од. Серед областей лідерами по закриттях стали Дніпропетровська – 187 од., Львівська – 127 од. та Запорізька – 96 од.

Серед напрямків діяльності сформувався такий антирейтинг:

оптова торгівля – 194 компанії;

операції з нерухомістю – 148 од.;

будівництво – 95 од.

Водночас за вказаний період в Україні зареєстрували понад 13 тисяч нових компаній та майже 148,5 тисяч ФОПів. Ці показники також зросли у порівнянні з першим півріччям 2023 року. За аналогічний період 2023 року українці зареєстрували майже 12,5 тисяч компаній та 134 тисячі ФОПів.

Бізнес в Україні

У Верховній Раді зареєстровані законопроекти, які передбачають бронювання для ФОПів. Відповідні документи передбачають, що Фізична особа-підприємець, яка бажає забронювати працівника, повинна мати дохід не менше 61,2 тисячі гривень на місяць та сплачувати за заброньованого працівника військовий збір у 20,4 тисячі гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: