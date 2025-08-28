Одним з головних блокерів зростання вважають короткострокові державні замовлення.

Переважна більшість, а це 97%, приватних виробників оборонно-промислового комплексу України очікують на відкриття експорту озброєння. Про це повідомляється у новому звіті, який підготовили Технологічні сили та Офіс ефективного регулювання BRDO.

Більшість виробників розглядає країни-члени Північноатлантичного альянсу як пріоритетні для експорту технологій та військового озброєння. Більша частина опитаних (76%) вважає потенційними покупцями Західну Європу та Велику Британію. Одразу за ними йдуть Східна та Центральна Європа (69%), а також США та Канада (55%).

Потенційними ринками для експорту виробники також бачать країни Близького Сходу та Північної Африки (MENA). Певна частина опитаних розраховує на зацікавленість з боку країн Латинської Америки, Східної Азії, Центральної Азії, Балкан та Субсахарської Африки.

Відео дня

Повідомляється, що основні центри виробництва зараз – це Київ і Західна Україна. Більшість виробників мають декілька виробництв, а медіанний час на розгортання нового виробничого майданчика становить три місяці.

Понад 28% респондентів використовують щонайменше 50% комплектуючих вітчизняного виробництва. Китайські компоненти поступово замінюють на більш якісні європейські та американські аналоги.

Медіанне завантаження виробничих потужностей становить 55%.

Одним з головних факторів, що негативно впливає на зростання, виробники вважають короткострокові державні замовлення. Ще одним негативним фактором називають обмежені обсяги державного контрактування.

Найбільшу потребу виробники відчувають у питаннях, пов’язаних із залученням інвестицій для науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, масштабуванням виробництва, виходом на нові ринки та випуском нової продукції.

Експорт української зброї – інші новини

Нагадаємо, у травні Forbes повідомив, що Україна готується відкрити експорт зброї. Фахівці називали декілька варіантів того, як це можна реалізувати. Зокрема, пропонувалось точкове узгодження з міністерствами та Офісом президента за окремими контрактами.

Втім, нещодавно міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що під час війни не може відбуватися експорт озброєнь, які виготовили українські приватні виробники. У той же час міністр допускає можливість утворення ланцюгів обміну зброєю з партнерами.

Вас також можуть зацікавити новини: