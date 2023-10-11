Повторна загроза блекаутів посилює динаміку виїзду українців за кордон, особливо у Польщу.

У вересні з України до Польщі виїхало на 73 тис. українців більше, ніж заїхало в країну.

Як повідомляє аналітичний центр міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal із посиланням на дані прикордонної служби Польщі, усього кордон в сторону Польщі перетнуло 840,5 тис., а в сторону України - 767,1.

Аналітики пояснюють, що така динаміка має цілий ряд причин – українці, що знайшли прихисток в європейських країнах, повертаються до своїх тимчасових домівок після сезону відпусток. Така тенденція була і до повномасштабної війни в Україні, коли трудові мігранти влітку приїздили додому, а восени поверталися на заробітки до Польщі. Бажання воз’єднатися із сім’єю — це ще один важливий фактор. Адже матері з дітьми, які проживають у Європі, повертаються влітку в Україну до своїх чоловіків. За офіційними даними, 59,3% українців, що виїхали з Польщі в Україну у 2022 році — це матері з дітьми.

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Крім того, повторна загроза блекаутів посилила цю динаміку, а спираючись на ситуацію на кордоні у жовтні-листопаді 2022 р. кількість українців, які виїздять з України буде пришвидшуватись до грудня.

"Ми дійсно очікуємо, що взимку приріст українців у Польщі стане більшим, як це і було минулого року. В довоєнні часи десятки тисяч українців виїжджали з Польщі наприкінці серпня, аби підготувати дітей до школи. Таку динаміку ми спостерігаємо і зараз, але в меншій мірі через те, що багато дітей виїхало за кордон" – сказала директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Водночас Польща вже готується до Різдва та Нового року, з чим і відкривається період сезонних робіт. Відбувається активізація європейської промисловості, де традиційно працює багато українців.

За словами рекрутерів, найпопулярніші вакансії, які не потребують ні знання мови, ні додаткових компетенцій пропонують у сфері логістики, e-commerce, виробництві сувенірної продукції та харчовій промисловості. У середньому, щомісячна заробітна плата на низькокваліфікованих роботах складає 38 — 40 тис. грн. А за даними Євростата, середній робочий тиждень у Польщі складає 40,5 годин.

Українці укріплюють економіку Польщі

У другому кварталі 2023 року українці у Польщі витратили 1,77 млрд злотих (14,73 млрд грн), що на 300 млн злотих більше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка витрат людей, які приїхали з України у Польщу складає 19,3 % від всієї кількості іноземців.

Згідно з дослідженнями, левова частка українців працюють, платять податки, поповнюють польський бюджет. За прогнозами на 2023 рік – не менше 6 млрд злотих податків від працюючих українців піде до бюджету Польщі. При цьому, Польща витратила близько $550 млн на виплати українським сім’ям, які виїхали до Польщі, тікаючи від війни. Але з іншого боку, враховуючи кількість працюючих українських громадян, економіка Польщі критично залежить від українців і отримує набагато більше, ніж витрачає.

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