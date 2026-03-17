Найближчі 5 років у світі бракуватиме важливого для акумуляторів металу, – Bloomberg

Глобальний дефіцит спричинений обмеженнями в африканській країні, на яку припадає понад 70% світових поставок.

За даними торгового дому Darton Commodities, дефіцит кобальту у світі триватиме до кінця цього десятиліття через експортні обмеження з боку провідного виробника, Демократичної Республіки Конго.

Bloomberg повідомляє, що поставки акумуляторного металу з ДР Конго скоротилися минулого року після того, як уряд спочатку заборонив експорт у лютому, а потім запровадив суворі квоти з жовтня. Країна, на яку припадало понад 70% світових поставок кобальту, запровадила заходи для стримування надлишку та підвищення цін.

З моменту запровадження обмежень ціни на кобальт, який також використовується в аерокосмічній та оборонній промисловості, зросли більш ніж на 160%. Вартість гідроксиду кобальту – основного продукту, що постачається з ДР Конго – зросла більше, ніж у чотири рази.

Відео дня

Обмеження призвели до світового дефіциту, який минулого року становив понад 82 000 тонн. Хоча цей дефіцит тимчасово компенсувався надлишковими запасами, накопиченими в роки до заборони, зараз ці запаси структурно виснажуються. За прогнозами, дефіцит зберігатиметься до 2030 року. Брак сировини посилюється по всьому ланцюжку поставок кобальту.

Незважаючи на заміну заборони на експорт квотами, експорт не відновлювався донедавна через затримки у впровадженні нових процедур.

Перші поставки сировини до Китаю очікуються приблизно в травні або червні. В Китаї розташовані основні виробники акумуляторів, такі як CATL, BYD та Huawei.

Критичні корисні копалини – останні новини

За рік вартість вольфраму зросла у понад 6 разів – він дорожчає швидше за золото. Цей надщільний метал є ключовим компонентом бронебійних боєприпасів, а також використовується у виробництві напівпровідників. Війна на Близькому Сході посилює брак вольфраму.

Тим часом в США знайшли велике родовище ще одного важливого для акумуляторів металу – літію. Воно може містити від 20 до 40 мільйонів метричних тонн металу. Родовище оцінюють в 1,5 трильйона доларів.

