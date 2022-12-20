Країни, з яких найбільше імпортували в Україну: Китай – $7,6 млрд, Польща – $5 млрд і Німеччина – $4 млрд.

За 11 місяців 2022 року товарообіг України склав $90,1 млрд. у січні-листопаді в Україну імпортували товарів на $49,4 млрд, експортували з України продукції на $40,7 млрд.

Як повідомляє прес-служба Держмитниці, країни, з яких найбільше імпортували в Україну: Китай – $7,6 млрд, Польща – $5 млрд і Німеччина – $4 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі -$ 6,2 млрд, Румунії – $3,5 млрд, Туреччини – $2,7 млрд.

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Найбільше імпортували в Україну наступні категорії товарів:

машини, обладнання та транспорт – $13,8 млрд,

паливно-енергетичні товари - $11,7 млрд,

продукція хімічної промисловості - $ 8,7 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари - $21 млрд

метали та вироби з них - $5,7 млрд

машини, обладнання та транспорт - $3,9 млрд

ВВП України під час війни:

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2022 року знизився на 37,2% порівняно з другим кварталом 2021 року.

За даними Мінекономіки, валовий внутрішній продукт за 9 місяців 2022 року впав на 30%.

За даними Національного банку, Економіка України скоротиться на третину у 2022 році, але за умови розблокування чорноморських портів повернеться до зростання у 2023-2024 роках.

Проектом держбюджету на 2023 рік було передбачено зростання реального ВВП на 4,6%.

20 жовтня 2022 року Нацбанк змінив оцінку падіння ВВП.

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