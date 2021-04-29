Українці зможуть змінити місце реєстрації за допомогою порталу "Дія" вже з 17 травня нинішнього року.

Про це, як повідомляє ТСН.uа, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Читайте такожФОПи з "червоних" зон зможуть отримати допомогу тільки через "Дію" - Мінцифри

За його словами, ця функція буде доступна на "Дія Саміт".

Зазначається, що кожен третій українець проживає не за місцем своєї реєстрації. Крім того, мільйон українців взагалі ніде не прописані.

"Кожна громада створює власні реєстри, де фіксуються дані про прописку. Ці реєстри між собою не взаємодіють. Нам треба було вирішити це і налагодити взаємодію", - розповів керівник Мінцифри.

Як зазначив Федоров, оформити прописку можна у власному або в орендованому приміщенні. Крім того, молодь, яка змінює реєстрацію, вже не повинна буде йти до військкоматів. Вони будуть автоматично отримувати інформацію про зміну місця реєстрації громадянина.

"Якщо я хочу прописатися в іншої людини, то цій людині приходить повідомлення, що у неї хтось хоче прописатися. Ви зможете ввести адресу і власник квартири просто підтвердить це електронним підписом на порталі "Дія", - говорить Федоров.

Що цьому передувало

20 квітня 2021 року в Мінцифри повідомили про те, що ФОПи з "червоних" зон зможуть отримати допомогу тільки через "Дію".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко