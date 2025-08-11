У Євросоюзі назвали цей захід частиною незмінного зобов'язання підтримувати Україну.

Європейський Союз отримав 1,6 мільярда євро з відсотків від заморожених активів Росії 8 серпня та планує передати їх Україні.

Як повідомили у Єврокомісії, це третій переказ коштів до ЄС після першого траншу, наданого в липні 2024 року, та другого траншу, наданого в квітні 2025 року.

"Ці надлишкові прибутки надходять від активів, заморожених відповідно до санкцій ЄС у відповідь на агресію Росії проти України. Хоча самі активи залишаються заблокованими, відсотки за залишками готівки можуть бути використані для підтримки України", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що 90% перших двох траншів було використано для підтримки України через Європейський фонд миру (EPF), а 10% – через механізм Ukraine Facility. Починаючи з цього третього траншу, 95% надходжень буде використано для підтримки України через Механізм співробітництва в рамках кредитування для України (ULCM), а 5% – через EPF.

"Цей захід є частиною незмінного зобов'язання ЄС підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - наголосили у Єврокомісії.

Міжнародна допомога Україні – останні новини

30 червня Україна отримала від Канади близько 1,7 млрд доларів (2,3 млрд канадських доларів) в межах ініціативи ERA, – це кошти, що забезпечені доходами від заморожених російських активів.

8 серпня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання Україні понад 3 млрд євро фінансової підтримки. У Раді ЄС зазначили, що це фінансування спрямоване, головним чином, на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку функціонування її державного управління.

