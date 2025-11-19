Майже кожен п’ятий українець зараз безробітний і активно шукає роботу.

Найбільш прийнятним рівнем заробітної плати для більшості українців (31%) є діапазон від 20 до 30 тисяч гривень, йдеться в переданому УНІАН дослідженні від "OLX Робота".

При цьому 30% респондентів зазначили про бажаний заробіток у 30-50 тисяч гривень, а 19% - від 50 тисяч. Зарплату 10-20 тисяч вважають прийнятною 17% респондентів, а менше 10 тисяч готові отримувати лише 4%.

Серед опитаних українців 39% мають постійну роботу. Водночас майже кожен п’ятий (19%) зараз безробітний і активно шукає роботу. Серед опитаних 39% мають постійну роботу. 8% є тимчасово працевлаштованими, 7% пенсіонери, які продовжують працювати або шукають роботу. На фрилансі працюють 5% опитаних, а 4% наразі є студентами.

Зазначається, що найбільше інтересу серед сфер працевлаштування українці проявляють до торгівлі та продажів (37%). Далі йде фриланс незалежно від сфери (21%), що свідчить про бажання мати гнучкий графік і працювати дистанційно. Популярні також транспорт й логістика (16%) та виробництво та інженерія (13%). Найменше обирають юриспруденцію та консалтинг - по 2%.

За результатами опитування за віком найбільше шукачів роботи у категорії 35-44 років (35%), далі 45-54 роки (21%) та 25–34 роки (19%). Молодь 18–24 років складає лише 7%, а до 18 років - 4%.

Гендерний баланс майже рівний: 51% пошукачів чоловіки, 47% жінки. Ще 2% не вказали стать.

Ринок праці в Україні - головні новини

Як писав УНІАН, за дев’ять місяців поточного року середня заробітна плата у бізнес-секторі Польщі зросла на 8,2% і склала 8750 злотих. Це майже у чотири рази перевищує середню зарплату в Україні, яка наразі складає близько 26 500 гривень.

В Україні в жовтні найбільша кількість високооплачуваних вакансій була в категорії "Будівництво та облицювальні роботи". Тут фіксувались і високі показники зростання медіанних зарплат.

