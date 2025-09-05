Найдорожче житло столиці традиційно в Печерському районі.

Станом на вересень вартість вторинного житла в Києві за останнє півріччя зросла на 4,4% з березня 2025 року. Середня ціна квадратного метра на вторинному ринку столиці становить 1,6 тисячі доларів. Про це йдеться на порталі M2bomber.

За рік ціни піднялись ще відчутніше. Так, вторинне житло здорожчало на 14% - з 1 407 доларів до 1 604 доларів за квадратний метр.

Зазначається, що найдорожчі квартири в Печерському районі, де середня ціна становить 2 537 доларів за квадратний метр. Друге місце посідає Подільський район з вартістю 1 994 долари. Трійку лідерів замикає Шевченківський район із показником 1 953 доларів за квадратний метр.

Водночас найдешевші квартири можна знайти у Святошинському районі, де ціна становить лише 1 135 доларів та у Деснянському - 1 268 доларів за квадратний метр.

Середня ціна однокімнатної квартири в Києві становила 65 тисяч доларів, що становило плюс 8% за останні півроку. При цьому середня вартість двокімнатної квартири в Києві на вторинному ринку дорівнювала 100 тисяч доларів. Таким чином вартість такого житла в столиці зросла на 4% за останні півроку.

Крім того, вартість оренди житла в Києві за останнє півріччя зросла на майже чверть - з 20 275 грн до 25 000 грн.

