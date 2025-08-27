Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві складає 18 750 гривень.

Станом на серпень ціна оренди житла в Києві за останнє півріччя зросла на майже чверть з лютого 2025 року. В цілому вартість оренди подорожчала на 23,3% (з 20 275 грн до 25 000 грн). Про це йдеться на порталі M2bomber.

Водночас, за даними порталу, за рік ціна оренди житла зросла на 6,18% - з 23 546 грн до 25 000 грн.

Зазначається, що середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві складає 18 750 гривень. При цьому двокімнатна вже коштує дорожче - 25 000 грн. Середня вартість оренди трикімнатної вже становить 32 500 грн за місяць.

Відео дня

Ринок оренди житла - останні новини

Експерт ринку нерухомості та експрезидент Асоціації фахівців з нерухомості Юрій Піта повідомив, що восени у великих містах України очікується сезонне збільшення попиту на оренду житла та зростання цін.

У липні найвищі медіанні ціни на оренду одно- та багатокімнатних квартир спостерігались у Києві, Львові та Ужгороді. Лідером за цінами однокімнатних квартир тоді став Ужгород.

За даними OLX Нерухомість, вартість оренди однокімнатної квартири в Києві за місяць становила майже 17 тисяч гривень. До того ж середня вартість оренди однокімнатної квартири у Дніпрі становить 11 тисяч гривень, що на 10% більше ніж пів року тому.

Вас також можуть зацікавити новини: