Квадратний метр житла економ-сегменту в Ужгороді коштує 730 доларів.

Середня вартість в оголошеннях у місті Ужгород на первинному ринку становить 1 160 доларів (48,3 тисяча гривень) за один квадратний метр від забудовника. Водночас у Закарпатській області цей показник становить 48,1 тисяча гривень. Про це повідомляє портал нерухомості ЛУН.

Зазначається, що середня вартість квадратного метру житла економ-сегменту в Ужгороді становить 730 дол. (30,4 тис. грн), що на 15% більше, ніж пів року тому. Вартість квадратного метру у комфорт-сегменті дорівнює 980 дол. (41 тис. грн.), що на 1% перевищує показник піврічної давності.

При цьому бізнес-сегмент коштує дорожче – 1 180 дол. (49,2 тис. грн), що на 2% менше, ніж пів року тому.

Водночас варто відмітити, що у 2025 році в Закарпатській області ввели в експлуатацію лише 0,1 млн м² житла. Це може свідчити про падіння темпів введення житла в експлуатацію у порівнянні з попередніми роками. Наприклад, у 2024 році ввели в експлуатацію 0,48 млн м².

Середня вартість житла економ-сегменту на первинному ринку Львова становила 950 доларів (39,9 тисяча гривень) за один квадратний метр. Тоді найвищі ціни на ринку були у Личаківському районі, де середня вартість сягала 1,65 тис. дол. за один квадратний метр.

Водночас на вторинному ринку середня вартість двокімнатної квартири в Києві дорівнювала 100 тисяч доларів. Таким чином за останні півроку вартість такого житла в столиці зросла на 4%. Лідером за найвищими цінами традиційно був Печерський район.

