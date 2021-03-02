У рейтингу за базовими станціями очікувано найбільше інтернет трафіку згенерували розташовані в Буковелі.

Під час зимового курортного сезону, абоненти Vodafone Україна масово вирушили до Карпат, де активно користувалися 4G інтернетом.

Закриття більшості європейських гірськолижних напрямків, а також активна розбудова оператором мережі 4G, викликали зростання мобільного трафіку та його швидкості на курортах регіону у 2-5 разів.

Отже, за підсумкам сезону 2020-2021, ТОП-10 курортів за об’ємом трафіку протягом активного туристичного сезону (з 25грудня 2020 до 28 лютого 2021) та за максимальною швидкістю 4G виглядає так.

Найбільший мобільний трафік 4G:

1. ГК Буковель, Поляниця, Яремчанська міськрада, Івано-Франківська область

2. Яремче, Івано-Франківська область

3. Славське, Стрийський район, Львівська область

4. Поляна, Мукачівський район, Закарпатська область

5. Красія, Великоберезнянський район, Закарпатська область

6. Яблуниця, Яремчанська міська рада, Івано-Франківська область

7. Драгобрат, Рахівський район, Закарпатська область

8. Пилипець, Міжгірський район, Закарпатська область

9. Ворохта, Яремчанська міська рада, Івано-Франківська область

10. Микуличин, Яремчанська міська рада, Івано-Франківська область

В рейтингу за базовими станціями очікувано найбільше інтернет трафіку згенерували розташовані в Буковелі. Також серед лідерів - БС у Поляні, Славському, Красії та Драгобраті.

Максимальні швидкості інтернету 4G на курортах:

• Буковель – 136,4 Мб/сек

• Татарів – 126,1 Мб/сек

• Яремче – 110,9 Мб/сек

• Яблуниця – 106,7 Мб/сек

• Микуличин – 106,4 Мб/сек

• Захар Беркут – 105,2 Мб/сек

• Ворохта – 99,2 Мб/сек

• Чинадієве – 98,7 Мб/сек

• Славське – 81,2 Мб/сек

• Пилипець – 77,6 Мб/сек

Нагадаємо, що вже два незалежні дослідження міжнародних компаній, опубліковані у 2021 році, підтвердили лідерство Vodafone в Україні за швидкістю мобільного інтернету.

Також нещодавно 9 гірськолижних курортів та 4 нові області доєднано до мережі туристичних онлайн маршрутів Village Routesвід Vodafone.

На сайті є детальний опис локацій на маршрутах, контактна інформація, геолокація кожного об’єкта, поради щодо додаткових екскурсій, харчування та проживання. Це допомагає туристу швидко та легко орієнтуватись в нових умовах та приймати рішення, а також ретельно планувати подорож. Vodafone розширює географію туристичних локацій відповідно до розгортання 4G мережі у сільській місцевості.

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Автор: УНІАН