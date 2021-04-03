Дані включають особисту інформацію понад 533 млн користувачів соцмережі зі 106 країн / Ілюстрація REUTERS

На хакерському форумі виклали номери телефонів та особисті дані сотень мільйонів користувачів Facebook.

Про це повідомляє Insider.

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Дані включають особисту інформацію понад 533 млн користувачів соцмережі зі 106 країн.

Серед них понад 32 млн записів про користувачів в США, 11 млн про користувачів у Великобританії та 6 млн про користувачів в Індії.

Дані містять номери телефонів, ідентифікаційні дані Facebook, повні імена, місця та дати народження, біографічні дані, а в деяких випадках — адреси електронної пошти.

"База даних такого розміру, безумовно, призведе до того, що зловмисники скористаються нею для атак із застосуванням соціальної інженерії або спроб злому", - прокоментував ситуацію технічний директор фірми Hudson Rock Елон Гел. 

Довідка УНІАН

Facebook - американська технологічна компанія, що володіє однойменною соціальною мережею.

Станом на березень 2020 року користувачами соцмережі були понад 2 мільярди осіб.

Засновником і генеральним директором компанії є Марк Цукерберг.

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Автор: Олена Коваленко