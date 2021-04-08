У держслужбі зазначили, що "Дія" не зберігає персональні дані українців, а тільки показує дані з реєстрів.

Цифрові документи в мобільному додатку для оцифрованих документів і держпослуг «Дія» більш захищені, ніж їхні паперові аналоги.

Читайте такожВ Україні хочуть за три роки оцифрувати всі держпослугиПро це повідомила у своєму Telegram-каналі прес-служба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України з посиланням на заступника глави відомства з цифрової трансформації Віктора Жору.

«Дані цифрових паспортів, які зберігаються в інформаційно-телекомунікаційних системах Державної міграційної служби України, пильно охороняються. Додаток «Дія», який передає ці дані на мобільні пристрої українців, регулярно проходить перевірки безпеки, щоб максимально знизити ймовірність витоку персональних даних. Цифрові документи більш захищені, ніж паперові», - повідомила прес-служба, посилаючись на слова Жори.

У Держспецзв'язку також зазначили, що "Дія" не зберігає персональні дані українців, а тільки показує дані з реєстрів.

Прес-служба підкреслила, що українцям важливо пам'ятати прості поради кібергігієни, які убезпечать їх і від втрати даних.

«Створюйте та використовуйте надійні паролі. Нікому їх не повідомляйте, а також замінюйте їх з часом. Для більшої безпеки - використовуйте двофакторну аутентифікацію. Не використовуйте сумнівні мобільні додатки та навіть не намагайтеся їх завантажити. Використовуйте тільки офіційні додатки з Play Market або App Store. Під'єднуйтеся тільки до перевірених бездротових мереж. Сумніваєтеся? Скористайтеся 4G», - сказано в повідомленні.

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Автор: Павло Степанець