Компанію звинувачують у скуповуванні конкурентів, приділяючи особливу увагу попереднім покупкам - Instagram та WhatsApp.

Facebook Inc може бути вимушена продати свої цінні активи WhatsApp і Instagram після того, як Федеральна торговельна комісія США і майже кожен американський штат подали позови, звинувачуючи компанію у порушенні антимонопольного законодавства.

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Про це повідомляє Reuters.

Компанію звинувачують у скуповуванні конкурентів, приділяючи особливу увагу попереднім покупкам - додатка для обміну фотографіями Instagram за 1 мільярд доларів у 2012 році та додатка для обміну повідомленнями WhatsApp за 19 мільярдів доларів у 2014 році.

Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс від імені коаліції 46 штатів сказала, що "протягом майже 10 років Facebook використовував своє панування і монопольну владу, щоб знищити більш дрібних суперників, придушити конкуренцію, і все це коштом звичайних користувачів".

Водночас штати Колумбія та Алабама, Джорджія, Південна Кароліна і Південна Дакота в позові участь не брали.

Що цьому передувало

У липні 2019 року американська влада почала масштабне розслідування щодо компаній Amazon, Facebook, Google та Apple для перевірки можливих порушень ними антимонопольного законодавства.

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Автор: УНІАН