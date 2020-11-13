Соцмережа вирішила оновити дизайн головного екрану й додати на нього вкладки Reels і Shop.

Вперше за багато років соціальна мережа Instagram вносить істотні зміни до дизайну головного екрану свого мобільного додатку. Відзначається, що на головний екран будуть додані вкладки Reels і Shop.

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Про це повідомляє портал ITC.ua.

"Вкладка Reels, приведе користувачів до однойменного розділу з короткими відео, схожому на TikTok. На вкладці Shop показуватимуться персональні рекомендації, добірки редакторів, вибрані каналом @shop, відеоролики для покупок і колекції нових продуктів. Обидві вкладки покликані допомогти людям знайти бажане на платформі",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при цьому вкладка Likes і Create (де користувачі завантажують фотографії), переміщаються у верхній правий кут. Тепер вони будуть розташовані поруч з поштовою скринькою вхідних повідомлень.

"Той факт, що Instagram додає вкладку Reels на головний екран всього через кілька місяців після запуску цієї функції говорить про її високу популярність. Цікаво, що розділ з більш тривалими роликами - IGTV - так і не отримав спеціальної вкладки на головному екрані та доступний тільки через сторінку Discover, що може свідчити про відсутність інтересу до цього формату", - підкреслює видання.

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Автор: УНІАН