Компанія Facebook прокоментувала ситуацію з витоком персональних даних користувачів, який стався на початку квітня 2021 року.
Про це повідомляє Reuters.
Читайте такожОсобисті дані сотень мільйонів користувачів Facebook потрапили у відкритий доступ
Як заявив представник Facebook, компанія не буде повідомляти користувачів, чиї персональні дані постраждали в рамках даного витоку.
Як пише видання, тому є дві причини.
По-перше, компанія не впевнена, що буде точно знати, яких саме користувачів потрібно повідомити. По-друге, навіть якщо користувачі будуть інформовані про це, все одно вони нічого не зможуть зробити з даними, що стали загальнодоступними.
Витік даних
- 3 квітня 2021 року стало відомо про те, що на хакерському форумі виклали номери телефонів і особисті дані сотень мільйонів користувачів Facebook.
- Дані включали особисту інформацію понад 533 млн користувачів соцмережі зі 106 країн.
- Серед них понад 32 млн записів про користувачів в США, 11 млн про користувачів у Великобританії та 6 млн про користувачів в Індії.
- Витік даних включав відомості про повні імена, дні народження, місце перебування, номери телефонів, ідентифікатори Facebook, а в деяких випадках – адреси електронної пошти.
Довідка УНІАН
Facebook - американська технологічна компанія, що володіє однойменною соціальною мережею.
Станом на березень 2020 року користувачами соцмережі були понад 2 мільярди осіб.
Засновником і генеральним директором компанії є Марк Цукерберг.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram