Компанія не буде повідомляти користувачів, чиї персональні дані постраждали в рамках витоку.

Компанія Facebook прокоментувала ситуацію з витоком персональних даних користувачів, який стався на початку квітня 2021 року.

Про це повідомляє Reuters.

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Як заявив представник Facebook, компанія не буде повідомляти користувачів, чиї персональні дані постраждали в рамках даного витоку.

Як пише видання, тому є дві причини.

По-перше, компанія не впевнена, що буде точно знати, яких саме користувачів потрібно повідомити. По-друге, навіть якщо користувачі будуть інформовані про це, все одно вони нічого не зможуть зробити з даними, що стали загальнодоступними.

Витік даних

3 квітня 2021 року стало відомо про те, що на хакерському форумі виклали номери телефонів і особисті дані сотень мільйонів користувачів Facebook.

Дані включали особисту інформацію понад 533 млн користувачів соцмережі зі 106 країн.

Серед них понад 32 млн записів про користувачів в США, 11 млн про користувачів у Великобританії та 6 млн про користувачів в Індії.

Витік даних включав відомості про повні імена, дні народження, місце перебування, номери телефонів, ідентифікатори Facebook, а в деяких випадках – адреси електронної пошти.

Довідка УНІАН

Facebook - американська технологічна компанія, що володіє однойменною соціальною мережею.

Станом на березень 2020 року користувачами соцмережі були понад 2 мільярди осіб.

Засновником і генеральним директором компанії є Марк Цукерберг.

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Автор: Олена Коваленко