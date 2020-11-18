Тепер інформацію про випадки COVID-19, виявлені за весь час, і посилання на місцеві авторитетні ресурси, можна отримати прямо з карт.

Розповсюдження COVID, завантаженість громадського транспорту у режимі реального часу та відстеження реального статусу замовлень на самовивіз та доставлення стануть доступні для українських користувачів Карт Google найближчим часом.

Про це повідомляється у блозі компанії.

Читайте такожGoogle обмежить доступ до особистих даних користувачів

Розробники додали на Карти спеціальні шари з інформацією про COVID-19.

Найближчими тижнями функція отримає два суттєвих вдосконалення. Оновлений шар COVID на Android та iOS покаже більше інформації, включно з виявленими випадками за весь час у певній області, а також швидкими посиланнями на ресурси з інформацією щодо COVID від місцевих органів влади. Це допоможе дізнатись про місцеві рекомендації та обмеження при поїздках в інші регіони.

Ще одне важливе покращення дозволить легше дотримуватись соціальної дистанції за допомогою інформації про скупчення людей у режимі реального часу. На Android та iOS у всьому світі Карти Google покажуть, наскільки переповнений той чи інший автобус, потяг чи лінія метро саме зараз, базуючись на відгуках користувачів по всьому світу в режимі реального часу (скрізь, де доступні дані).

Також у разі виконання замовлення їжі в закладах харчування через Карти Google на Android та iOS можна буде відстежувати їх реальний статус на самовивіз та доставлення. Спочатку ця можливість з’явиться в США, Канаді, Німеччині, Австралії, Бразилії та Індії, а згодом і в інших країнах.

Також користувачі зможуть побачити орієнтовний час очікування та вартість доставлення, а також легко повторно замовити свої улюблені страви прямо з додатку Google Карти. А коли стане безпечно вирушати до ресторанів, можна буде швидко побачити статус свого бронювання в 70 країнах світу.

З початку пандемії Карти Google отримали майже 250 нових функцій та вдосконалень, покликаних полегшити адаптацію до “нової реальності” – від інформації про завантаженість для мільйонів місць до можливості легко знайти інформацію щодо безпеки.

Критика на адресу Google

29 жовтня 2020 глав Facebook, Google і Twitter розкритикували в Сенаті США.

13 листопада 2020 року група зі 165 компаній і галузевих органів закликала антимонопольні органи ЄС зайняти більш жорстку позицію щодо Google, звинувативши техногіганта в нечесній конкуренції.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН