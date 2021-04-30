У квітні 2021 року ще 450 тисяч жителів України отримали можливість користуватися новими мобільними технологіями в мережі 4G Київстар.

Київстар збільшив покриття 4G мережі впро всі області України, активувавши технологію швидкісної передачі даних (LTE) на 452 базових станціях.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Це дозволило забезпечити роботу мережі 4G ще в 815 населених пунктах. Так у південних областях України покриття 4G збільшено на території 316 населених пунктів, у Дніпропетровській – 97, Донецькій і Луганській – 81, у західних – у 238, у центральних областях - 83 населених пунктах.

У 1 кв 2021 року Київстар інвестував у розвиток нових технологій зв’язку понад 1 млрд грн, що дозволило суттєво збільшити територію мережі 4G. Завдяки цьому кількість абонентів, які скористались швидкісним мобільним інтернетом, збільшилась у 1 кв 2021 на 24,3%. А використання мегабайтів на одного абонента зросло на 27,5%. На сьогодні зв’язком 4G у мережі Київстар користуються майже 10 мільйонів людей.

Київстар встановив в Україні понад 15,5 тисяч базових станцій, на яких уже активована технологія LTE (4G). Відтак понад 87% населення України може користуватись доступом до послуг 4G у мережі оператора. Компанія продовжує будівництво мереж нового покоління, щоб до 2022 року доступ до 4G був у 90% населення.

Нові мобільні технології дають абонентам більше можливостей для бізнесу, освіти, дистанційних медичних консультацій, доступу до адміністративних послуг, тощо. Щоб скористатись послугою достатньо смартфона, який підтримує технологію LTE/4G, та відповідної SIM-карти (USIM), яку можна отримати безкоштовно у оператора.

Мобільні оператори України прискорили розвиток 4G у невеликих і труднодоступних населених пунктах завдяки перерозподілу радіочастот діапазону 900МГц. Базові станції, що працюють на цих частотах, охоплюють зв’язком більші території, що важливо для будівництва мобільних мереж у віддалених населених пунктах. Для цього Київстар добровільно поділився з іншими учасниками ринку радіочастотним спектром 900 МГц і 1800 МГц. Так інші мобільні оператори змогли сформувати суцільні смуги радіо частот, що є критичним для розвитку швидкісної мобільної передачі даних.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, якого обрали майже 26 млн абонентів мобільного зв’язку і понад 1 млн користувачів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі 4G. Наразі 87,4% населення України живе на території дії мережі LTE Київстар. Компанія є лідером ринку мобільного зв’язку, фіксованого інтернету і конвергентних послуг (зв’язок, інтернет, ТБ). Київстар надає інноваційні рішення з використанням Big Data, IoT, Cloud solutions, мобільні фінансові послуги, та інші.Для стартап-компаній створена унікальна платформа Open API з можливістю використовувати аналітичні дані оператора для розробки цифрових продуктів. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON, головний офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Компанія Київстар 23 роки працює в Україні, і визнана як найдорожчий бренд України, найбільший платник податків у галузі зв’язку, кращий роботодавець та соціально-відповідальна компанією.

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.

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Автор: Іван Бойко