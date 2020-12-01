В умовах тривалої пандемії коронавірусної інфекції компанія Zoom спостерігає небувале зростання популярності свого сервісу і відповідне зростання доходів.
Про це повідомляє The Verge.
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Сукупний дохід компанії за третій квартал склав $777,2 млн, що більш ніж в 4 рази перевищує виручку за той самий квартал минулого року.
Це вже другий поспіль квартал, коли дохід Zoom виріс в 4 рази. Zoom очікує, що в четвертому кварталі її дохід знову збільшиться в 4 рази у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.
Сервіс Zoom став популярним рішенням для відеоконференцзв'язку на початку пандемії, і йому вдалося втриматися на лідируючих позиціях, попри те, що інші сервіси, такі як Google Meet, Slack і Microsoft Teams, також боролися за увагу користувачів.
Zoom не повідомляє, скільки у компанії користувачів, але її показники, що характеризують користувачів платної версії сервісу, продовжують зростати. Зараз компанія нараховує 433,7 тис. передплатників.
Для порівняння, в попередньому кварталі кількість передплатників вимірювалася 370,2 тис. користувачів. Також повідомляється, що кількість клієнтів, які принесли понад $100 тис. доходу, зросла з приблизно 1000 до майже 1300.
Що таке Zoom
Zoom - це сервіс, який використовують для підтримки робочих зв'язків, проведення онлайн-зустрічей і навчання в школах та університетах. Заходити в програму можна як з комп'ютера, так і з планшета з телефоном.
Організувати зустріч може будь-хто, хто створив обліковий запис. Безкоштовний аккаунт дозволяє проводити відеоконференції тривалістю 40 хвилин, проте на період пандемії коронавірусу сервіс прибрав це обмеження.
До відеоконференції може приєднатися будь-який користувач, що має посилання, або ідентифікатор конференції. Захід можна запланувати заздалегідь, а також зробити повторюване посилання, тобто для постійного уроку в певний час можна зробити одне і те саме посилання для входу.
Zoom і коронавірус
- Станом на квітень 2020 року популярність Zoom зросла на тлі пандемії коронавірусу і переходу співробітників компаній по всьому світу на віддалену роботу. В результаті вартість акцій сервісу з початку року збільшилася більш ніж у двічі.
- Кількість користувачів Zoom у квітні 2020 року зросло на 50%. Кількість щоденних користувачів досягла 300 мільйонів осіб.
- 10 листопада 2020 року акції Zoom втратили понад 17% в ході торгів на тлі новин про успішне випробування вакцини коронавірусу розробленої BioNTech і Pfizer.
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