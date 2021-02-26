Українська ІТ-компанія ЛІГА:ЗАКОН спільно з Національною асоціацією адвокатів України (НААУ) презентувала унікальне комплексне хмарне рішення під назвою "LIGA360:АДВОКАТ НААУ", яке поєднало в собі 30-річний досвід у розробленні IT-продуктів компанії ЛІГА:ЗАКОН та експертизу НААУ в організації адвокатської діяльності і підвищенні професійних стандартів адвокатури.

Від ідеї створення проєкту до його реалізації пройшло менше 2 місяців. Створення нового і надзвичайно якісного продукту у такий рекордно короткий термін стало можливим завдяки тому, що у квітні 2020 року, незважаючи на початок карантину і пов’язаних з ним обмежень і заборон, компанія ЛІГА:ЗАКОН консолідувала свої сили і випустила першу версію нового комплексного ІТ-рішення LIGA360. Ця екосистема поєднала в собі всі інформаційно-аналітичні продукти ЛІГА:ЗАКОН.

"LIGA360:АДВОКАТ НААУ" – це створений ексклюзивно для членів НААУ робочий онлайн-простір адвоката «під ключ», який забезпечує можливості для:

доступу до необхідної інформації (актуального законодавства, повної бази судових рішень із можливістю прогнозувати рішення за позовами, сервісу перевірки та моніторингу контрагентів, новин і подій НААУ, аналітики від експертів юридичних видань);

підвищення кваліфікації завдяки доступу до навчальних продуктів ВША у межах встановленого НААУ річного обсягу залікових балів (з доступом до кабінету адвоката на сайті ВША НААУ);

сплати щорічних внесків до НААУ на фінансування діяльності органів адвокатського самоврядування (доступ до особистого кабінету адвоката на сайті НААУ);

контролю репутації адвоката в публічному просторі;

залучення клієнтів через Національний каталог Liga:BOOK;

сплати податків онлайн та подання звітності для ФОП.

"ЛІГА:ЗАКОН поставилася з особливою відповідальністю до такого роду діджитального партнерства з НААУ і створення нового ІТ-рішення для адвокатів. Сьогодні ми представляємо комплексне рішення "LIGA360:АДВОКАТ НААУ", яке є власною розробкою ЛІГА:ЗАКОН для адвокатів, діючих членів НААУ, і являє собою цілу систему, робочий онлайн-простір для щоденної роботи адвоката і якісного вирішення ним професійних завдань", - Марина Бондаренко.

Важливо, що до "LIGA360: АДВОКАТ НААУ" включена можливість доступу до навчальних заходів ВША для отримання необхідної кількості залікових балів.

До 15 березня 2021 всім діючим членам НААУ відкрито безкоштовний доступ за посиланням: https://platforma.ligazakon.net/naau-test/

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН