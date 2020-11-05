На презентації 10 листопада Apple розкриє три комп'ютери - 13-дюймовий і 16-дюймовий MacBook Pro та 13-дюймовий MacBook Air.

Apple представить одразу три нових девайси на заході в листопаді.

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Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами IT-фахівця Марка Гурмана (Mark Gurman), на презентації 10 листопада Apple розкриє три комп'ютери - 13-дюймовий і 16-дюймовий MacBook Pro та 13-дюймовий MacBook Air.

Інформацію про нові пристрої підтвердили джерела на виробництві. Зокрема, компанія Foxconn, яка займається випуском iPhone, отримала замовлення на виробництво двох моделей 13-дюймових ноутбуків, тайванська Quanta Computer Inc. збере для Apple 16-дюймовий MacBook Pro.

Гурману також вдалося дізнатися подробиці про нові комп'ютери американської корпорації. За його даними, нові моделі будуть відрізнятися від актуальних лише відсутністю процесора Intel на користь чіпа Apple Silicon, конструкція ноутбуків не отримає серйозних змін.

Фахівець зауважив, що Apple займає лише 10 відсотків ринку комп'ютерів, тому відмова від співпраці з Intel безпосередньо не завдасть фінансової шкоди виробнику процесорів.

"Однак ця зміна підкреслює кризу, яка охопила найбільшого у світі виробника мікросхем", - підкреслив Марк Гурман.

Що цьому передувало

22 червня Apple на заході WWDC 2020 анонсувала ноутбуки на процесорі власного виробництва та оголосила про відмову від чіпів Intel.

Представники компанії уточнили, що процесори Apple Silicon забезпечують кращу продуктивність, енергоефективність, сумісність з іншим залізом і софтом.

Третя за осінь презентація Apple відбудеться 10 листопада.

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Автор: УНІАН