Ймовірно iPad mini 6 в цілому збереже дизайн iPad mini 5.

Оприлюднено знімки макетів планшетів iPad mini 6 і iPad Pro в "новому" дизайні.

Знімки опублікував відомий інсайдер Сонні Діксон в Twitter.

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Як пише видання, такі макети зазвичай створюються виробниками для оцінки дизайну незадовго до випуску фінальної версії пристрою. Як завжди, є ймовірність, що фінальний дизайн iPad mini 6 і нових iPad Pro може відрізнятися від макетів, але в цілому це, що можна побачити на цих фото, які узгоджується з попередніми витоками.

Якщо судити по цих фото iPad mini 6 в цілому збереже дизайн iPad mini 5 з широкими за нинішніми мірками рамками та кнопкою Home. За словами інсайдера, пристрій виглядає "трохи товщим", що суперечить доповіді аналітика Мін-Чи Куо. Той раніше заявив, що iPad mini 6 отримає дисплей розміром від 8,5 до 9 дюймів з тонкими рамками.

На одному фото з iPad mini 6 показані два планшети iPad Pro в знайомому дизайні з квадратним блоком основної камери в лівому верхньому кутку задньої панелі. Якщо судити візуально, діагоналі екранів не змінилися, але камера в 12,9-дюймової моделі iPad Pro виступає більше в порівнянні з 11-дюймовим iPad Pro.

Очікується, що нові iPad Pro отримають новий процесор A14X, порівнянний за можливостями з M1, що використовується в новітніх MacBook Air. Разом з тим 12,9 - дюймовий iPad Pro може отримати екран мini LED - зараз панелі такого типу використовуються в новітніх телевізорах. Це еволюційний розвиток вже добре знайомої технології LED - за рахунок більшого числа світлодіодів меншого розміру забезпечується більш висока контрастність в порівнянні з нинішніми моделями телевізорів, обмежених парою сотнею зон затемнення.

Коли чекати новинку

Bloomberg писав про те, що нові iPad Pro вийдуть в квітні, але незабаром джерела Nikkei Asia повідомили, що Apple відклала виробництво деяких MacBook і iPad на півроку через брак компонентів.

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Автор: Олена Коваленко