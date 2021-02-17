За прийняття законопроекту в першому читанні проголосували 286 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Верховна Рада в ході засідання схвалила в першому читанні законопроект Про внесення змін до Податкового кодексу України в частині введення податку на додану вартість на цифрові послуги для так званих світових технологічних гігантів.

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Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття проекту Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам" (№ 4184) у першому читанні проголосували 286 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, надання компаніями-нерезидентами електронних послуг для фізичних осіб, які не мають статусу суб'єкта господарювання, не дозволяє ефективно реалізувати правила оподаткування ПДВ. Це призводить до втрат державного бюджету і створює неконкурентне середовище для резидентів-платників. Тим самим, порушуються базові принципи рівності та нейтральності оподаткування платника податків.

У пояснювальній записці також наводиться аргумент, що вже досить багато країн у світі зобов'язали нерезидентів сплачувати податок на додану вартість з продажу електронних послуг. Йдеться про технологічні гіганти - Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com.

"Своєю чергою встановлення особливих правил оподаткування ПДВ електронних послуг стає звичайною практикою в іноземних державах, наприклад, в країнах Європейського Союзу, Австралії, Білорусі, Казахстані, Росії та інших", - сказано документі.

Що цьому передувало

Законопроект № 4184 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та / або розповсюдження реклами, та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам" був зареєстрований у парламенті 2 жовтня 2020 року.

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Автор: Богдан Слуцький