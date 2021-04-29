Київстар прискорив будівництво мереж швидкісного інтернету, як результат кількість абонентів 4G збільшилась на 24,3%. Використання мобільного інтернету зросло на 27,5% на одного абонента. В 1 кв. 2021 оператор збільшив на 11,7% капітальні витрати. Крім того, сплатив до державного бюджету податків і зборів на суму понад 2,3 млрд грн.

У 1 кв 2021 абоненти Київстар збільшили використання голосового зв’язку та мобільного інтернету, що свідчить про задоволеність послугами компанії. Зокрема, у звітному кварталі використання дата-трафіку на одного абонента досягло 6,3 Гб, що на 27,5% більше ніж у 1 кв.2020. У середньому абонент Київстар у 1 кв 2021 використовував 633 хв голосового зв’язку, на 5,1% більше, ніж за аналогічний квартал минулого року. Кількість абонентів, що скористались послугами мобільного інтернету, перевищила 17 млн. При цьому 9,7 млн абонентів користувались зв’язком 4G, що на 24,3% більше, ніж у 1 кв 2020.

У 1 кв 2021 компанія розвивала нові цифрові послуги для бізнесу та приватних клієнтів. Зокрема, продукти Big Data, Microsoft Azure Stack – одне з найпопулярніших хмарних рішень, що забезпечує трансфер бізнес-процесів у віддалений режим роботи. Також Київстар першим на телеком ринку України запровадив рішення Open API - унікальна платформа, яка дає можливість стартап-компаніям використовувати аналітичні дані оператора для створення власних цифрових продуктів. Кількість клієнтів, що використовують для самообслуговування цифрову платформу «Мій Київстар» зросла у 1 кв 2021 на 76%, до 2,7 мільйонів. Кількість користувачів цифрової послуги Kиївстар TV перевищила 414 тисяч.

У 1 кв 2021 мобільним зв’язком користувалось 25,7 млн абонентів. Незначне зменшення кількості активних SIM-карт пояснюється загально ринковими трендами, як от відмова від другої і третьої SIM-карти, а також частковим впливом «карантинних» заходів на роботу роздрібної мережі. Натомість, кількість абонентів, що користуються послугою фіксованої передачі даних «Домашній Інтернет» зросла у 1 кв 2021 на 11,5% і перевищила 1,15 млн.

Доходи від послуг мобільного зв’язку в 1 кв 2021 зросли на 14,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2020, до 6,357 млрд грн. Більше половини доходу принесли послуги мобільного інтернету – ріст 27,7%. Середній дохід від абонента (ARPU) збільшився на 16,1%. Як вважає компанія, цьому сприяло збільшення доступу до нових технологій і цифрових послуг. Так, станом на 1 кв 2021 Київстар надає доступ до послуг 4G-зв’язку на території, де живуть і працюють 87% населення України.

Доходи фіксованого зв’язку за цей же період збільшились на 17,2%, до 451 млн грн. Головним чином, завдяки збільшенню попиту на послугу «Домашній Інтернет». Показник ARPU «Домашнього Інтернету» зріс на 5,4%, у порівнянні з 1 кв.2020, до 85 грн на абонента.

Загальний дохід компанії у 1 кв 2021 збільшився на 15%, у порівнянні з 1 кв 2020, до 6,842 млрд грн.

У звітному кварталі компанія інвестувала у розвиток сучасних послуг зв’язку понад 1 млрд грн. Крім того, перерахувала до бюджету податків та зборів на загальну суму 2,3 млрд грн.

Київстар продовжує надавати допомогу суспільству в подоланні наслідків пандемії covid-19. Зокрема, коштами компанії було придбано 55 кисневих концентраторів, які у лютому 2021 року було передано до 12 лікарень у різних регіонах України.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, якого обрало понад 25,7 млн абонентів. Компанія надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі 4G. Наразі 87% населення України живе і працює у зоні дії мережі LTE Київстар. Крім того, компанія є лідером ринку фіксованого інтернету, а також провайдером конвергентних послуг (мобільний зв’язок, фіксований інтернет, ТБ).Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).Київстар 23 роки працює в Україні, і визнаний як найбільший платник податків на телеком ринку, кращий роботодавець, найдорожчий бренд України, а також суспільно відповідальна компанією.

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Автор: Іван Бойко