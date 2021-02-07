У день старту бета-тесту Starlink заявки відправили 700 тисяч осіб.

Компанія SpaceX заявила про різке збільшення кількості учасників у програмі бета-тестування супутникового інтернету Starlink.

Про це йдеться у звіті, поданому до Федеральної комісії зі зв'язку США (Federal Communications Commission, FCC).

Читайте такожІнтернет від Ілона Маска почне працювати до кінця цього рокуЗ моменту запуску в кінці жовтня 2020 року Starlink в трьох країнах набрав понад 10 тисяч бета-тестувальників.

У день старту бета-тесту Starlink заявки відправили 700 тисяч осіб.

У SpaceX підкреслили, що можливості Starlink не теоретичні або експериментальні, а реальні: в 95% випадків затримка була менш як 31 мілісекунди. Також в компанії відзначили, що досягли та навіть перевершили цілі показники швидкості: 100/20 Мбіт/с на кожного користувача.

Що таке Starlink

Ряд світових інноваційних гігантів (Samsung, Amazon, Boeing й т.ін.) розглядають можливість глобального покриття планети супутниковим Інтернетом. Однак поки найбільшого прогресу досяг саме проект Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска.

Компанія виводить на земну орбіту міні-супутники, які мають покрити інтернетом всю територію планети. Загалом SpaceX планує в першій фазі вивести на орбіту 12 тисяч таких міні-супутників. Згодом їх кількість хочуть збільшити до 42 тисяч.

Почати надавати послуги з доступу в інтернет SpaceX планувала у 2020 році в США і Канаді, а у 2021-му — в іншому світі. Витрати на проект компанія оцінює в 10 мільярдів доларів.

SpaceX: що відомо про проект Ілона Маска

SpaceX розвиває проект Starlink з кінця 2014 року - тоді Ілон Маск вперше оголосив про плани з'єднати весь світ глобальним супутниковим інтернетом.

Перші результати тестів були оприлюднені в серпні за підсумками закритого бета-тесту, обмеженого північною частиною США і південною частиною Канади. Тоді швидкість скачування в кращому випадку досягала 60,24 Мбіт/с (в гіршому - 35,49 Мбіт/с), Швидкість вивантаження - 17,7 Мбіт/с (4,58 Мбіт / с), а затримка - від 21 мс до 90 мс. Після запуску Starlink 12 v1.0 сама SpaceX відзвітувала про результати тестів, заявивши про наднизьких затримках і швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с.

SpaceX поки не говорила, у скільки обійдеться покупка призначеного для користувача терміналу та скільки доведеться платити за послугу, але галузеві експерти говорять про 100 доларів на місяць.

25 листопада 2020 року SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 міні-супутників для розгортання глобальної мережі покриття Інтернетом Starlink.

У ніч на 8 січня американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX успішно справила перший запуск у 2021 році.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН