Компанія SpaceX заявила про різке збільшення кількості учасників у програмі бета-тестування супутникового інтернету Starlink.
Про це йдеться у звіті, поданому до Федеральної комісії зі зв'язку США (Federal Communications Commission, FCC).
Читайте такожІнтернет від Ілона Маска почне працювати до кінця цього рокуЗ моменту запуску в кінці жовтня 2020 року Starlink в трьох країнах набрав понад 10 тисяч бета-тестувальників.
У день старту бета-тесту Starlink заявки відправили 700 тисяч осіб.
У SpaceX підкреслили, що можливості Starlink не теоретичні або експериментальні, а реальні: в 95% випадків затримка була менш як 31 мілісекунди. Також в компанії відзначили, що досягли та навіть перевершили цілі показники швидкості: 100/20 Мбіт/с на кожного користувача.
Що таке Starlink
Ряд світових інноваційних гігантів (Samsung, Amazon, Boeing й т.ін.) розглядають можливість глобального покриття планети супутниковим Інтернетом. Однак поки найбільшого прогресу досяг саме проект Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска.
Компанія виводить на земну орбіту міні-супутники, які мають покрити інтернетом всю територію планети. Загалом SpaceX планує в першій фазі вивести на орбіту 12 тисяч таких міні-супутників. Згодом їх кількість хочуть збільшити до 42 тисяч.
Почати надавати послуги з доступу в інтернет SpaceX планувала у 2020 році в США і Канаді, а у 2021-му — в іншому світі. Витрати на проект компанія оцінює в 10 мільярдів доларів.
SpaceX: що відомо про проект Ілона Маска
- SpaceX розвиває проект Starlink з кінця 2014 року - тоді Ілон Маск вперше оголосив про плани з'єднати весь світ глобальним супутниковим інтернетом.
- Перші результати тестів були оприлюднені в серпні за підсумками закритого бета-тесту, обмеженого північною частиною США і південною частиною Канади. Тоді швидкість скачування в кращому випадку досягала 60,24 Мбіт/с (в гіршому - 35,49 Мбіт/с), Швидкість вивантаження - 17,7 Мбіт/с (4,58 Мбіт / с), а затримка - від 21 мс до 90 мс. Після запуску Starlink 12 v1.0 сама SpaceX відзвітувала про результати тестів, заявивши про наднизьких затримках і швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с.
- SpaceX поки не говорила, у скільки обійдеться покупка призначеного для користувача терміналу та скільки доведеться платити за послугу, але галузеві експерти говорять про 100 доларів на місяць.
- 25 листопада 2020 року SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 міні-супутників для розгортання глобальної мережі покриття Інтернетом Starlink.
- У ніч на 8 січня американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX успішно справила перший запуск у 2021 році.
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