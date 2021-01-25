25 січня 2021 на офіційних сайтах медіагрупи 1+1 media та каналу «Україна» з’явилося повідомлення про укладення мирової угоди щодо форматів «Маскарад» та «Маска». Згідно неї, канали «1+1» та «Україна» дійшли принципової згоди про досудове врегулювання спору щодо використання та адаптації телевізійних форматів «The Masked Singer» («Маска») та «Mysteries in the Spotlight» («Маскарад») на території України.

Телеканал «Україна», компанія Fremantle та група 1+1 media, виявляючи добру волю, повагу до норм закону та принципів ділової етики, демонструючи єдність української індустрії аудіовізуальної продукції, усвідомлюючи відповідальність за міжнародний імідж держави Україна, як держави, в якій поважають і захищають авторське право та право інтелектуальної власності, створюючи прецедент з метою формування практики цивілізованого вирішення будь-яких конфліктів на ринку, дійшли принципової згоди про досудове врегулювання спору щодо використання та адаптації телевізійних форматів «The Masked Singer» («Маска») та «Mysteries in the Spotlight» («Маскарад») на території України.

Мировою угодою передбачено низку гарантій і зобов’язань, які покликані вирішити конфліктні питання, що виникли у зазначених сторін, не надаючи їм жодної правової оцінки, та створити умови для формування здорового конкурентного середовища, необхідного для ефективної реалізації таких проектів. Зокрема, в угоді чітко зафіксовані ключові форматні елементи кожного з шоу та елементи, які не мають у жодному разі перетинатися.

Також сторони беруть на себе зобов’язання здійснити всі залежні від них кроки задля зміцнення української індустрії аудіовізуальної продукції, зокрема, в царині захисту авторського права, прав інтелектуальної власності та телевізійних форматів.

Розв’язання такого роду конфліктів сторонами без судових процесів, виключно шляхом перемовин, відвертого діалогу, і керуючись принципом «win-win» є беззаперечним прецедентом для української медіаіндустрії. Сторони закликають інших учасників ринку використовувати такий підхід для вирішення можливих суперечок.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН