Міністерство цифрової трансформації виступає за відкриття в Україні офіційних представництв технологічної компанії Google і відеохостингу Youtube, який належить компанії Google.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі одного з телеканалів.
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"Буде зустріч команди Міністерства цифрової трансформації з командою Google. Ми будемо розмовляти про плани розвитку компанії в Україні. Ми дуже хочемо, щоб з'явилося окреме представництво Google в Україні, щоб Youtube з'явився", - сказав він.
За його словами, важливо, щоб в умовах війни український контент в Youtube модерували саме українські фахівці, а не працівники офісів Youtube в тій же Росії.
Вихід PayPal і Stripe на український ринок:
Міністерство цифрової трансформації планує провести зустрічі з керівництвом міжнародних платіжних систем PayPal і Stripe та обговорити можливий вихід цих компаній на український ринок.
Також міністерство веде переговори зі стрімінговим сервісом Netflix про його вихід на український ринок.
Google і YouTube: що необхідно знати
Google - глобальна технологічна компанія у складі холдингу Alphabet, що інвестує в інтернет-пошук, хмарні обчислення і рекламні технології. Є однією з найбільших технологічних компаній світу.
YouTube-відеохостинг, що надає користувачам послуги зберігання, доставки та показу відео. Є найбільш відвідуваним відеосервісом світу. Належить американській технологічній компанії Google.