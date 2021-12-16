Михайло Федоров нагадав, що при кожному вході в додаток дані підтягуються з реєстрів.

Вкрасти дані українців, зареєстрованих в "Дії", через додаток неможливо. Витоку з програми також не може бути, тому що "Дія" не зберігає дані користувача.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю BBC News Україна

"Це зробити неможливо. Вся інформація підтягується кожен раз з реєстру, коли заходите в "Дію". Ми будуємо і проектуємо систему так, що навіть якщо ви комусь віддасте свій телефон, паролі розповісте, які у вас є від телефону, від "Дії", а там теж є код, людина нічого з цим доступом до інформації не зможе зробити. Отримати якусь послугу не зможуть, тому що є електронний підпис, який ви підписуєте особою, перевіряється біометрія вашої особи з реєстром", - пояснив міністр.

При цьому він вказав, що взяти кредит шахрай теж не зможе, тому що додаток не інтегровано з фінансовими установами й додатково необхідно пройти верифікацію – відеоверифікацію або фотоверифікацію, щоб підтвердити електронний підпис. Крім того, у кожного банку антишахрайська система.

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За словами Федорова, наразі ніякого злому "Дії" не було, а оскільки додаток не зберігає персональні дані, то не може бути й витоку.

Фейкова "Дія" - що відомо

27 жовтня прес-служба Запорізької обласної прокуратури повідомила, що в Запорізькій області правоохоронці викрили 20-річного місцевого жителя, який розробив і збував фейкову версію програми "Дія".

За даними слідства, він розробив фейкову версію додатка" дія", за допомогою якого користувачі створювали підроблені копії документів - паспорти, сертифікати вакцинації від COVID-19, водійські посвідчення. За грошову винагороду хлопець збував доступ до вищевказаного мобільного додатку через месенджер Telegram.

За інформацією Департаменту кіберполіції Національної поліції України, за дизайном фейковий додаток був ідентичним з державним"Дія". У фейковій програмі, крім створення підроблених документів, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото.

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Коментуючи появу фейкової "Дії" Михайло Федоров нагадав, що автори подібних додатків, як і ті, хто ними буде користуватися, ризикують потрапити під кримінальну статтю. Також він пожартував про створення "паспорта ув'язненого", який явно може стати в пригоді організаторам шахрайської схеми.

Пізніше Федоров зазначив, що творець фейкової "Дії" до суду працюватиме в Мінцифрі..

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Автор: Анастасія Горбачова