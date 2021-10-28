Йому вирішили дати "шанс виправитися", але його все одно чекає покарання.

Віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що чекає хлопця, який створив фейкову копію "Дії".

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

"Після поста про хлопця, який створив фейкову копію "Дії", зі мною зв'язався Антон Геращенко. Йому сподобалася ідея про перевиховання в IT. Він вирішив її підтримати, організувавши нам зустріч", - повідомив Федоров.

Він зазначив, що у людей сформувався образ, що хакери, зломщики і шахраї в інтернеті - це "анархісти в масці Гая Фокса, які хочуть повалити якийсь світовий уряд і занурити світ в неконтрольований хаос".

"Реальність же зовсім інша. Переді мною сидів 21-річний хлопець. Трохи сором'язливий, але дуже розумний, начитаний. Вже встиг попрацювати арбітражником, вміє програмувати і сам збирає весь дизайн в Figma. Тому ми вирішили дати йому шанс виправитися. Він попрацює у нас до суду над парою соціально-значущих проектів, покаже себе", - повідомив міністр.

Одні з перших завдань, розповів він, - зробити багато різного дизайну соціальної реклами з кампаніями за вакцинацію і проти вживання молоддю алкоголю.

"Плануємо потім їх запускати. Призначимо в Мінцифрі куратора, який контролюватиме роботу. Спробуємо направити його здібності в потрібне русло", - додав представник уряду.

"Що стосується покарання, то хлопець понесе його. Яке - вирішить суд. Ми плануємо низку проектів для відкриття можливостей розвитку молодим хлопцям. І не намагайтеся більше нічого підробляти. Цей канал попадання в Мінцифру більше не працює", - резюмував Федоров.

Читайте такожМихайло Федоров: У "Дії" буде зберігатися уся історія підписання документів. Уявіть, якби ви знали усі документи, які підписали за все життя!

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня прес-служба Запорізької обласної прокуратури повідомила, що в Запорізькій області правоохоронці викрили 20-річного місцевого жителя, який розробив і збував фейкову версію додатка "Дія".

За даними слідства, він розробив фейкову версію додатка "Дія", за допомогою якого користувачі створювали підроблені копії документів - паспорти, сертифікати вакцинації від COVID-19, водійські посвідчення. За грошову винагороду хлопець збував доступ до вищевказаного мобільного додатку через месенджер Telegram.

За інформацією Департаменту кіберполіції Національної поліції України, за дизайном фейковий додаток був ідентичним з державним "Дія". У фейковій програмі, крім створення підроблених документів, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Коментуючи появу фейкової "Дії" Михайло Федоров нагадав, що автори подібних застосунків, як і ті, хто ними буде користуватися, ризикують потрапити під кримінальну статтю. Також він пожартував про створення "паспорта ув'язненого", який явно може стати в пригоді організаторам шахрайської схеми.

Автор: Таня Поляковська