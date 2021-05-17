Функціональність додатку буде обмежено, доки користувач не погодиться з оновленнями.

З 16 травня WhatsApp обіцяв почати обмежувати акаунти користувачів, які не погодилися з новою політикою конфіденційності месенджера.

Про це повідомляє Технофан.

Як зазначається, обмеження запроваджуватимуться поступово.

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Раніше команда WhatsApp попередила, що позбавить частини функцій акаунти користувачів, які не приймуть нову угоду користувача. Тепер люди почнуть отримувати нагадування, яке не можна відключити. До тих пір, поки воно не буде прийнято, у користувачів не буде доступу до списку чатів. Пізніше люди не зможуть і отримувати вхідні дзвінки, повідомлення і повідомлення.

Зараз у багатьох користувачів WhatsApp як і раніше працює без обмежень. Заборони будуть вводити поступово, протягом декількох тижнів. Для кожного користувача час появи обмежень буде індивідуальним.

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Автор: Катерина Лиманська