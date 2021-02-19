Медіахолдинг здобув одразу 4 нагороди від відеохостингу: дві золоті та дві срібні кнопки.





Група 1+1 media отримала нові відзнаки від YouTube – золоті та срібні кнопки, якими відеохостинг нагороджує канали з понад 1 млн підписників та 100 тис. відповідно. Зокрема, «золотом» YouTube відзначений акаунт телеканалу «ТЕТ» та канал тревел-шоу «Світ навиворіт» з Дмитром Комаровим. Срібні кнопки отримали YouTube-канали проєктів «Гроші» та «Життя відомих людей».

«Для 1+1 media YouTube є важливим каналом дистрибуції контенту. Ми почали розвивати свої YouTube-канали задовго до того, як це стало обов’язковим для кожного контентмейкера. Взагалі, 1+1 media в цьому напрямку є трендсеттером і лідером за кількістю нагород серед інших медіахолдингів. Нові відзнаки від відеохостингу – чергове підтвердження того, що аудиторія, яка цінує та любить наш контент, стрімко зростає, а, отже, – ми на правильному шляху», – коментує Олександр Козаченко, керівник розважального напрямку контентних продуктів 1+1 Digital та платформи 1+1 video.

Сумарно група 1+1 media має 19 відзнак від відеохостингу YouTube – 6 золотих та 13 срібних кнопок.

Довідка:

YouTube-канал телеканалу «ТЕТ» – один з найпопулярніших каналів країни з розважальним контентом, який нараховує 1 270 000 підписників і майже 750 млн переглядів.

YouTube-канал популярного тревел-шоу «Світ навиворіт» з Дмитром Комаровим об'єднує майже 1,5-мільйонну аудиторію. Найпопулярніше відео на каналі – випуск про подорож Індонезією (понад 6 млн переглядів).

Канал проєкту «Життя відомих людей» (ЖВЛ) нараховує 114 000 підписників, а канал проєкту «Гроші» про журналістські розслідування – 139 000 прихильників.

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Автор: УНІАН