Лідерами серед митниць за кількістю оформлених авто стали: Закарпатська, Київська, Одеська, Івано-Франківська та Чернівецька.

За час дії пільгового періоду розмитнення автомобілів на європейських номерах українці встигли розмитнити 88 тисяч авто за 270 днів.

Про це повідомили в Держмитслужбі.

"Загалом оформили понад 88 тис. таких транспортних засобів, до Державного бюджету України сплачено понад 3 млрд грн", — повідомили у відомстві.

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Лідерами серед митниць за кількістю оформлених авто стали: Закарпатська (15 195 авто), Київська (11 084 авто), Одеська (10 471 авто), Івано-Франківська (6 027 авто) та Чернівецька (5 636 авто).

Які штрафи чекають на тих, хто не розмитнив "євробляху":

Штраф за порушення строків тимчасового ввезення не більше ніж на 3 дні-попередження або штраф 850 грн;

від 3 до 10 діб, а також повторне правопорушення (щодо перевищення строку тимчасового ввезення не більше ніж на 3 доби) і якщо особа притягувалася до відповідальності за таке порушення протягом року - 5 100 грн;

від 10 до 20 діб - штраф 17 000 грн;

від 20 до 30 діб - штраф 85 000 грн;

більше ніж 30 діб, втрата, розукомплектування - 170 000 грн або конфіскація.

Штраф за порушення термінів транзиту: не більше ніж на добу - попередження або штраф 170 грн;

від доби до 10 діб - штраф 3 400 грн;

від 10 до 20 діб - штраф 8 500 грн ;

від 20 до 30 діб, видача без дозволу - 85 000 грн;

понад 30 діб, втрата, розукомплектування - 170 000 грн. або конфіскація.

Крім того, передача ТЗ у володіння, користування або розпорядження особі, яка безпосередньо не ввозила це ТЗ (за винятком випадків, коли в МС знаходилася особа, яка ввозила це ТЗ), а також використання ТЗ для цілей підприємницької діяльності та /або отримання доходу в Україні - штраф у розмірі 34 000 грн.

Розмитнення "євроблях" в Україні: