За час дії пільгового періоду розмитнення автомобілів на європейських номерах українці встигли розмитнити 88 тисяч авто за 270 днів.
Про це повідомили в Держмитслужбі.
"Загалом оформили понад 88 тис. таких транспортних засобів, до Державного бюджету України сплачено понад 3 млрд грн", — повідомили у відомстві.
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Лідерами серед митниць за кількістю оформлених авто стали: Закарпатська (15 195 авто), Київська (11 084 авто), Одеська (10 471 авто), Івано-Франківська (6 027 авто) та Чернівецька (5 636 авто).
Які штрафи чекають на тих, хто не розмитнив "євробляху":
Штраф за порушення строків тимчасового ввезення не більше ніж на 3 дні-попередження або штраф 850 грн;
від 3 до 10 діб, а також повторне правопорушення (щодо перевищення строку тимчасового ввезення не більше ніж на 3 доби) і якщо особа притягувалася до відповідальності за таке порушення протягом року - 5 100 грн;
від 10 до 20 діб - штраф 17 000 грн;
від 20 до 30 діб - штраф 85 000 грн;
більше ніж 30 діб, втрата, розукомплектування - 170 000 грн або конфіскація.
Штраф за порушення термінів транзиту: не більше ніж на добу - попередження або штраф 170 грн;
від доби до 10 діб - штраф 3 400 грн;
від 10 до 20 діб - штраф 8 500 грн ;
від 20 до 30 діб, видача без дозволу - 85 000 грн;
понад 30 діб, втрата, розукомплектування - 170 000 грн. або конфіскація.
Крім того, передача ТЗ у володіння, користування або розпорядження особі, яка безпосередньо не ввозила це ТЗ (за винятком випадків, коли в МС знаходилася особа, яка ввозила це ТЗ), а також використання ТЗ для цілей підприємницької діяльності та /або отримання доходу в Україні - штраф у розмірі 34 000 грн.
Розмитнення "євроблях" в Україні:
- 12 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закони, що спрощують процедуру розмитнення авто на єврономерах. 12 червня вони набули чинності. Згідно з новими правилами, пільгово оформити автомобіль дозволялося протягом 180 днів з моменту вступу в силу законів. З 11 листопада водіїв нерозмитнених "євроблях" почали штрафувати.
- За інформацією Державної фіскальної служби, на території України знаходиться близько 1,5 мільйона автомобілів на європейських номерах. За півроку пільгового періоду розмитнення таких авто до державного бюджету надійшло майже 3 млрд грн.
- З 11 листопада в Україні завершився термін пільгового розмитнення автомобілів на європейській реєстрації. Для учасників АТО / ООС термін пільгового розмитнення був продовжений до лютого 2022 року.
- 1 січня 2022 року набрав чинності "ресурсний" закон №1914-IX, який передбачено зміни в процедурі митного оформлення автомобілів на єврономерах. Зокрема, власникам "євроблях" з Росії дозволили проходити оформлення без перезаїзду, на внутрішніх митницях.
- 8 лютого 2022 року закінчився період пільгового розмитнення для учасників бойових дій, які перебували безпосередньо на території операції Об'єднаних сил понад 90 днів з дня набрання чинності законами про пільгове розмитнення.