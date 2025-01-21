У минулому році машини китайського походження охопили 16% вітчизняного ринку нових легковиків.

У 2024-му українці придбали майже 14,4 тисячі легковиків, які ввезли з Китаю. Це на 18% більше, ніж у позаминулому році. Такі дані наводить УкрАвтопром.

З цієї кількості 11 тисяч (+37%) були новими авто, у той час як 3,3 тисячі (-20%) виявились вживаними. Загалом у минулому році машини китайського походження охопили 16% вітчизняного ринку нових легковиків.

Абсолютна більшість легкових автомобілів з Китаю були електромобілями (82%). Як серед нових, так і серед вживаних найбільш популярною моделлю виявився електричний кросовер Volkswagen ID.4.

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ТОП-5 моделей нових легковиків з Китаю:

Volkswagen ID.4 – 1625 одиниць;

Honda M-NV – 1279;

BYD Song Plus – 1062;

Nissan Ariya – 766;

Zeekr 001 – 703.

ТОП-5 моделей вживаних легковиків з Китаю:

Volkswagen ID.4 – 635 одиниць;

Nissan Ariya – 259;

Honda M-NV – 175;

Zeekr 001 – 175;

Honda eNS1 – 156.

Китайський автопром – головні новини

Раніше стало відомо, що відома китайська компанія Chery почала збирати машини в РФ на кількох заводах, які залишилися від західних компаній, включно з Volkswagen та Mercedes.

Аналітики зазначають, що з моменту виходу західних конкурентів з країни автовиробники з Китаю захопили більше половини російського авторинку за обсягом продажів.

Також нагадаємо, що у вересні повідомлялось про "‎обвал"‎ продажів китайських машин в Європі. Це пов'язували з новими європейськими митами на імпорт китайських електромобілів.

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