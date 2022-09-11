Українські аеропорти зможуть відновити свою роботу протягом двох тижнів. Головна умова - безпека.
Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков в ході виступу на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії YES.
За його словами, першим може запрацювати аеропорт "Львів". Міністр зазначив, що головна проблема для відновлення польотів цивільних суден - безпека, а не технічні питання.
Крім того, Кубракоа вважає, що технічно відкриття аеропорту у Львові може реалізуватися в рамках "зернової ініціативи", де Україна отримає гарантії безпеки від міжнародних партнерів і ООН.
Як раніше повідомляв УНІАН, голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко заявить, що аеропорт Ужгород готують до відкриття і навіть вже виділили на це гроші.
Пізніше в обласній військовій адміністрації пояснили, що аеропорт "Ужгород" не готовий відновити роботу найближчим часом. Аеропорт, як мінімум, не може працювати через закрите над Україною небо. У той же час немає підписаних документів з Євросоюзом про можливість запуску регулярних рейсів, а сам аеропорт не відповідає технічним характеристикам.