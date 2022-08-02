Технічний стан смуги аеропорту може завадити йому приймати рейси навіть після закінчення війни.

За місяць–два з України хочуть відновити пасажирські авіарейси з аеропорту Ужгорода, проте експерти кажуть, що поки це не має економічного сенсу, а сам аеропорт технічно до цього не готовий.

Про це заявив ексголова Державіаслужби Денис Антонюк, пише Forbes Україна.

Поновлення рейсів залежить не лише від обласної влади. Світлосигнальна система, злітна смуга та інші елементи інфраструктури не готові приймати регулярні рейси.

Технічний стан смуги аеропорту може завадити йому приймати рейси навіть після закінчення війни. Смуга не може приймати найпоширеніші типи літаків Boeing 737 або Airbus А320, які перевозять по 180–200 пасажирів, каже Денис Антонюк. В аеропорту зможуть літати менші літаки, наприклад Embraer ERJ-145, який перевозить приблизно 50 пасажирів.

В такому випадку перевезення одного пасажира і, відповідно, ціна квитка буде в кілька разів вищою, ніж перевезення того ж пасажира з сусідніх словацьких чи угорських аеропортів, вважає Денис Антонюк. "Зараз немає економічного сенсу відкривати рейси до Ужгорода. Пасажирам дешевше доїхати до аеропорту того ж словацького Кошице, звідки вони зможуть полетіти за тими чи іншими напрямками", – вважає він.

Під час війни є сенс відкривати рейси з українського Ужгорода до сусідніх авіаційних хабів, наприклад, до Франкфурта-на-Майні або Стамбула, вважає Денис Антонюк. Цими рейсами могли б користуватися як українці, які мешкають у Німеччині, так і українці, які летять до України, наприклад, зі США з пересадкою в Німеччині.

Однак ці плюси одразу зникають, якщо рейси будуть затримуватися через повітряну тривогу. Наприклад, якщо в аеропорту Ужгород під час посадки буде оголошено повітряну тривогу, в результаті якої рейс до Франкфурта-на-Майні затримається на годину-дві, то з великою ймовірністю в пасажира "злетить" стикування в Німеччині на американський рейс, розповідає Денис Антонюк.

Проте є можливості для поновлення роботи аеропорту. Можна забезпечити безпечні польоти під час війни, оскільки майже весь процес зльоту та посадки поблизу цього аеропорту здійснюється через повітряний простір сусідньої Словаччини, вважає Антонюк. Фактично літак перебуватиме в повітряному просторі України мінімально можливий час, пояснює він.

Спочатку військові мають забезпечити безпеку польотів. Після цього вони мають про це повідомити Державіаслужбу, яка, у свою чергу, видасть необхідний дозвіл на те, що можна літати до аеропорту Ужгород.

Зараз відкриття аеропорту матиме, ймовірніше, політичне, ніж комерційне значення, вважає Антонюк. "Україні важливо показати світові, що, незважаючи на війну, у нас є аеропорт, який діє, що у нас є звʼязок із зовнішнім світом", – пояснює він.

Та не лише війна на заваді відновленню роботи аеропорту в Ужгороді. Для того щоб можна було відновити рейси, з цим мають ще погодитися власники літаків (зазвичай авіакомпанії беруть літаки в лізинг) і страхові компанії, які покривають можливі ризики. Їх мають задовольнити заходи із забезпечення безпеки, каже президент МАУ в 2004–2019 роках Юрій Мірошников. "Адже всі ризики для літака і пасажирів на землі залишаються", – додає він.

Нагадаємо, раніше голова Закарпатської облради Володимир Чубірко заявить, що аеропорт Ужгород готують до відкриття і навіть вже виділили на це гроші.

Пізніше в ОВА пояснили, що аеропорт "Ужгород" не готовий відновити роботу найближчим часом. Крім цього, відсутні необхідні документи.

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