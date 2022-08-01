Аеропорт "Ужгород" не готовий відновити роботу найближчим часом. Крім цього, відсутні необхідні документи.
Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Facebook.
За його словами, аеропорт, як мінімум, не може працювати через закрите над Україною небо. Водночас немає підписаних документів з Євросоюзом про можливість запуску регулярних рейсів, а сам аеропорт не відповідає технічним характеристикам.
"Світлосигнальна система, злітна смуга та інші елементи інфраструктури не готові приймати регулярні рейси", - наголосив Микита.
Він додав, що робота над відновленням аеропорту дійсно ведеться. Для цього залучені Міністерство інфраструктури, "Украерорух", СБУ, ДСНС, фахівці з пасажирської та вантажної авіації.
"Ми говоримо про процес - довготривалий і системний. Тому зараз заяви про відновлення роботи аеропорту - це не більше, ніж бажання і наміри", - додав Микита.
Нагадаємо, раніше голова Закарпатської облради Володимир Чубірко заявить, що аеропорт Ужгород готують до відкриття і навіть вже виділили на це гроші.
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