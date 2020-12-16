Нова модель створена до 30-річчя виробника і отримала своє ім'я на честь потужних торнадо, в яких швидкість вітру може досягати 512 км/год.

Американська компанія Hennessey офіційно представила супершвидкісний гіперкар Venom F5.

Про це йдеться на офіційному сайті виробника.

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Нова модель створена до 30-річчя виробника та отримала своє ім'я на честь потужних торнадо, в яких швидкість вітру може досягати 512 км/г задньопривідне купе побудовано навколо карбонового монокока масою всього 86 кг і оснащується мотором власної розробки.

В автомобілі встановлений 6,6-літровий бензиновий V8 з подвійним наддувом, що поєднується з 7-ступінчастою роботизованою коробкою передач, яка генерує 1817 к.с. потужності. При масі 1 360 кг, цього достатньо, щоб розганяти машину з місця до 100 км/год менш ніж за 3 секунди, а до 200 км/год — менше ніж за 5 секунд.

Відзначається, що Hennessey Venom F5 стане спадкоємцем 1244-сильного гіперкару Hennessey Venom GT, який свого часу тримав титул найшвидшого автомобіля планети.

Максимальна швидкість нового гіперкару заявлена 311 миль на годину — рівно 500 км/г, однак досягти її гіперкар здатний тільки в спеціальному режимі F5. Для менш екстремальних умов експлуатації передбачено чотири більш комфортних режиму роботи силової установки та аеродинаміки: Sport, Track, Drag і Wet.

Двомісний салон машини рясніє відкритим карбоном і оброблений шкірою. У розпорядженні водія карбонове кермо і 7-дюймова цифрова панель приладів. В оснащення гіперкару також включені мультимедійна система Alpine з 9-дюймовим тачскріном і підтримкою Android Auto та Apple CarPlay.

Hennessey збере лише 24 екземпляри Venom F5, вартість кожного — від 2,1 млн доларів. 12 машин зарезервовано для клієнтів з США, другу половину серії зможуть придбати бажаючі з інших країн світу. Поставки серійних гіперкарів клієнтам почнуться у 2021 році.

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Автор: УНІАН