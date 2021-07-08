Рейси виконуватимуться один раз на тиждень - щосуботи.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 24 липня запускає рейси з Києва до міста Фуншал (Португалія), що на острові Мадейра, повідомила прес-служба компанії.

"З 24 липня SkyUp починає виконувати прямі рейси на Мадейру", - значається в повідомленні.

Зазначається, що рейси виконуватимуться щосуботи в обох напрямках.

5 липня стало відомо, що Мадейра пускатиме всіх туристів, щеплених будь-якими вакцинами від коронавірусу, а не тільки тими, які схвалені в ЄС. Влада острова заявила, що ті, хто отримав інші щеплення, такі як китайські вакцини Sinovac або індійські Covaxin, зможуть відвідати атлантичні острови.

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Тим часом, материкова частина Португалії приймає туристів тільки з однією з чотирьох вакцин (Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson) і через це залишається все ще закритою для більшості українських туристів.

Нові авіарейси SkyUp

4 липня SkyUp Airlines запустила регулярні рейси зі Львова в Баку (Азербайджан). У червні Державна авіаційна служба України дозволила авіакомпанії виконувати нові регулярні рейси з Києва в Анкару (Туреччина), Салоніки (Греція), Самарканд і Ургенч (Узбекистан).

Довідка УНІАН. Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, її засновником є компанія "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

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Автор: Павло Степанець