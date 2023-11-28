Це перший випадок, коли комерційна авіакомпанія здійснила політ на екологічно безпечному паливі.

Заснована британським мільярдером Річардом Бренсоном авіакомпанія Virgin Atlantic здійснила перший трансатлантичний політ на екологічно чистому паливі із лондонського аеропорту "Хітроу" до Нью-Йорка.

Як повідомляє Financial Times, літак працює на суміші відпрацьованої кулінарної олії, тваринних жирів та іншого нетрадиційного палива. Цей політ авіаційна промисловість назвала віхою у прагненні до декарбонізації.

Зазначається, що ця подорож – це перший випадок, коли комерційна авіакомпанія здійснила дальній політ, який повністю працює на так званому екологічно безпечному авіаційному паливі (SAF), яке викидає менше вуглецю протягом свого життєвого циклу, ніж традиційне авіаційне паливо.

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Хоча вихлопна труба літака все ще виділяє таку ж кількість діоксиду вуглецю, як і звичайне реактивне паливо, очікується, що чисті викиди від польоту на відходах будуть приблизно на 70 відсотків нижчими, ніж при звичайній подорожі над північною Атлантикою з використанням видобутого з землі викопного палива.

Співзасновник Virgin Atlantic Річард Бренсон, який був на борту літака, зазначив, що, хоча вважалося неможливим, що літак зможе летіти через Атлантику на екологічно чистому паливі, "сьогодні ми сподіваємося довести, що це не так", додавши, що все ще є багато роботи, яку потрібно зробити.

Оскільки до таких проривних технологій, як водень або польоти на електриці, залишається багато років, галузь поки робить ставку на використання нових видів палива, щоб досягти свого зобов’язання по нульовим викидам до 2050 року, продовжуючи свій розвиток в найближчі десятиліття.

Проте екологи та деякі вчені сумніваються, чи ці альтернативні види палива взагалі є екологічно чистими, стверджуючи, що зменшення польотів є єдиним способом дійсно скоротити викиди.

Загалом польоти спричиняють приблизно 5 відсотків світових викидів парникових газів, і перед авіаційною промисловістю стоїть непростий шлях, щоб відмовитися від викопного палива.

Компанія Virgin Річарда Бренсона

В минулому році британська авіакомпанія Virgin Atlantic скасувала правила щодо чоловічої та жіночої уніформи та дозволила чоловікам-членам екіпажів носити спідниці та підбори. Члени екіпажів літака таким чином зможуть виразити свою гендерну ідентичність.

У червні 2022 року меценат, засновник компанії Virgin Group та амбасадор United24 Річард Бренсон побував у Гостомелі Київської області. Тоді він цікавився аеродромом ДП "Антонов" та можливостями його відновлення.

У квітні 2023 року Річард Бренсон заявив, що його компанія, можливо, допоможе з відбудовою українського літака "Мрія" у майбутньому, але зараз його Virgin зосереджена на відновленні свого бізнесу.

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