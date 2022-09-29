Також змін зазнала і система онлайн-бронювання Virgin Atlantic: тепер клієнти можуть обирати гендерно-нейтральні звернення.

Британська авіакомпанія Virgin Atlantic, що належить мільярдеру Річарду Бренсону, скасувала правила щодо чоловічої та жіночої уніформи, щоб члени екіпажів літаків могли "виразити свою гендерну ідентичність".

Про це повідомляє The Sun.

Згідно з попередніми правилами "гендерної уніформи", чоловіки повинні були носити бордові брючні костюми, а жінки – класичні червоні спідниці та піджаки. З 2019 року, коли авіакомпанія скасувала суворі правила макіяжу, жінкам-членам екіпжу також дозволили вдягати брюки.

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Крім того, авіакомпанія Бренсона надала можливіть персоналу та пасажирам авіарейсів обирати значки із займенниками тієї статі, згідно до якої вони б хотіли, щоб до них зверталися.

Також змін зазнала і система онлайн-бронювання Virgin Atlantic: тепер клієнти можуть обирати гендерно-нейтральні звернення.

У травні 2022 року Virgin Atlantic стала першою великою глобальною авіакомпанією, яка дозволила персоналу демонструвати татуювання.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2022 року латвійська авіакомпанія airBaltic першою серед авіаперевізників Європи запровадила нові демократичні правила зовнішнього вигляду для екіпажів літаків.

Зокрема, екіпажам літаків дозволили демонструвати пірсинг і тату. Також працівникам авіакомпанії надали право самостійно обирати собі зачіски на час роботи.