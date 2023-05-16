Уряд Грузії заявив, що відмовлятися від прямого авіасполучення між Росією і Грузією було б непрагматично.

Історія завжди пам‘ятає тих, хто робив вигляд, що не помічає геноцид. Так в Офісі президента України прокоментували рішенння Грузії відкрити авіаспсолученя з Росією.

Керівник ОП Андрій Єрмак в Telegram наголосив: "Історія завжди пам‘ятає тих, хто робив вигляд, що не помічає геноцид, нацизм і його авторів, і ця історична пам‘ять навряд чи комусь подобається", зазначивши при цьому, щощо грузинський народ постійно демонструє солідарність з Україною.

"У нас спільний ворог, який з 90-х років, а потім 2008-го вбивав грузинів, а з 2014 він вбиває українців. Для наших народів цей ворог екзистенційний. Але дехто, схоже, намагається не помічати ракетні обстріли Києва, знищену Мар‘їнку, вбитих у Бучі, Ірпені, Ізюмі, викрадення дітей… Дехто, схоже, забув трагедію в Горі. Можливо, комусь здається, що їх це не стосується. І взаємодія з терористами та убивцями - це нормально. Хибна позиція, історія все розставить на свої місця, люди обов‘язково зроблять це також", - зазначив керівник ОП.

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Авіасполучення Грузії з Росією

10 травня 2023 року президент Росії Володимир скасував візовий режим для громадян Грузії. Кремль офіційно дозволив прямі авіарейси в країну.

15 травня 2023 року Агентство цивільної авіації отримало кілька заявок на регулярне повітряне сполучення між Грузією і Росією. Того ж дня, 15 травня 2023 року стало відомо про те, що Грузія відновлює авіасполучення з Росією. Уряд Грузії заявив, що відмовлятися від прямого авіасполучення між Росією і Грузією було б непрагматично.

16 травня 2023 року стало відомо про те, що грузинська авіакомпанія Georgian Airways отримала дозвіл на здійснення прямих рейсів з Тбілісі до Москви. Польоти в Москву будуть здійснюватися сім разів на тиждень, починаючи з 20 травня.

В Євросоюзі висловили занепокоєння у зв'язку з тим, що зовнішня політика Грузії і політика в сфері безпеки стає все більш неузгодженою з відповідними політиками ЄС. Про це заявив представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

Стано зазначив, що ЄС висловлює жаль з приводу рішення Грузії відновити польоти в і з Росії після рішення РФ скасувати заборону на польоти минулого тижня.

19 травня в день приземлення першого літака з Росії на знак протесту проти відновлення авіасполучення Грузії з РФ, в Тбілісі пройде акція протесту.

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