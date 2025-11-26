В Україні спростять прикордонний і митний контроль у міжнародних потягах. Новий режим запрацює на маршрутах Київ - Перемишль та Київ - Хелм.
Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, потяг більше не буде робити довготривалу зупинку на кордоні, щоб пасажири пройшли необхідні процедури. Тепер митники і прикордонники будуть проводити контроль пасажирів під час руху на підʼїзді до кордону.
"Робимо міжнародні подорожі для українців зручнішими. Сьогодні ухвалили рішення, яке дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга - без тривалих зупинок на кордоні і без зайвого стресу для пасажирів", - зазначила прем'єрка.
За її словами, такий формат уже працює в окремих поїздах "Інтерсіті+" на польському напрямку.
"Тепер плануємо поширити цю практику поступово і на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів", - відмітила Свириденко.
Вона додала, що очікується запуск прискореного контролю в русі в окремих поїздах вже з січня, після чого систему масштабують на інші поїзди цих напрямків.
Слід зазначити, що щомісяця рейсами Київ – Перемишль та Київ – Хелм подорожують понад 130 тисяч українців.
"Укрзалізниця" - останні новини
Минулого тижня УЗ запустила продаж онлайн-квитків на приміські поїзди та City Express. Купівля онлайн-квитків наразі доступна без пільгових категорій пасажирів, така опція з’явиться згодом. Поки є можливість купівлі повного та дитячого квитків.
А в грудні "Укрзалізниця" запустить пілот нової програми "УЗ-3000". Українці зможуть безоплатно подорожувати залізницею в межах країни до 3 тисяч кілометрів.