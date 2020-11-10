Набір обійдеться покупцеві в майже $12 тисяч.

Британська компанія Swindon Powertrain пропонує власникам старих культових автомобілів Mini провести трансформацію автомобіля, переробивши його на електромобіль.

Про це повідомляє Autocar. Також компанія пропонує всім бажаючим повністю готовий електромобіль Swind E на основі Classic Mini.

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До складу Classic Mini Kit масою лише 70 кг (вдвічі легше за рідний ДВС) входить електродвигун потужністю 80 кВт (120 кВт в піку) з крутним моментом 136 Нм і набір необхідних кріплень, який дозволяє легко встановити його під капот автомобіля без додаткового переробляння конструкції.

Вартість набору

Набір обійдеться покупцеві в $11,500 (£8,850), але є один нюанс — всі інші компоненти, включаючи батарею на 12 кВтг, контролери, зарядки й т.ін. пропонуються опціонально, тобто за них доведеться платити окремо.

Популярність електромобілів

У листопаді 2019 року вперше в історії кількість покупців електромобілів у США перевищила кількість покупців автомобілів з механічною коробкою передач.

У листопаді 2020 року китайський автовиробник Kandi вивів на американський ринок відразу два бюджетних електромобілі Kandi K27 і Kandi K23.

6 листопада 2020 року британський виробник люксових автомобілів Bentley заявив про те, що повністю перейде з виробництва автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння на електрокари до 2030 року.

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Автор: УНІАН