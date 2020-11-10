Батарея в комплект не входить / Фото Autocar

Британська компанія Swindon Powertrain пропонує власникам старих культових автомобілів Mini провести трансформацію автомобіля, переробивши його на електромобіль.

Про це повідомляє Autocar. Також компанія пропонує всім бажаючим повністю готовий електромобіль Swind E на основі Classic Mini.

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До складу Classic Mini Kit масою лише 70 кг (вдвічі легше за рідний ДВС) входить електродвигун потужністю 80 кВт (120 кВт в піку) з крутним моментом 136 Нм і набір необхідних кріплень, який дозволяє легко встановити його під капот автомобіля без додаткового переробляння конструкції.

Вартість набору

Набір обійдеться покупцеві в $11,500 (£8,850), але є один нюанс — всі інші компоненти, включаючи батарею на 12 кВтг, контролери, зарядки й т.ін. пропонуються опціонально, тобто за них доведеться платити окремо.

Популярність електромобілів 

  • У листопаді 2019 року вперше в історії кількість покупців електромобілів у США перевищила кількість покупців автомобілів з механічною коробкою передач.
  • У листопаді 2020 року китайський автовиробник Kandi вивів на американський ринок відразу два бюджетних електромобілі Kandi K27 і Kandi K23.
  • 6 листопада 2020 року британський виробник люксових автомобілів Bentley заявив про те, що повністю перейде з виробництва автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння на електрокари до 2030 року.

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Автор: УНІАН