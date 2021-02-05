Найпопулярнішим в Україні серед старих іномарок у січні став автомобіль Renault Megane.

Частка вживаних легкових автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в загальному обсязі реєстрацій "легковиків" в Україні в січні 2021 року склала 82%.

Про це повідомила прес-служба Асоціації автовиробників України "Укравтопром" на своєму сайті.

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"У січні 2021 року на українські номери перейшли 25,6 тис. іномарок з пробігом, ввезених з інших країн. Це в 4,5 раза більше, ніж нових авто, зареєстрованих за той же період. В результаті імпортний секонд-хенд в січні зайняв 82% первинного ринку легкових автомобілів проти 80% роком раніше", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що автомобілі яким понад 10 років складають 45% від усіх розмитнених і зареєстрованих за перший місяць 2021 року авто з пробігом, третина реєстрацій б/у припала на машини, випущені від 6 до 10 років тому, і 22% - на відносно нові автомобілі (не старше 5 років).

Найпопулярнішим серед старих іномарок в січні стало французьке авто Renault Megane. У січні українці привезли та зареєстрували 1 тис. 577 авто.

На другому місці - Volkswagen Passat, на цьому автомобілі свій вибір зупинили 1 тис. 369 автомобілістів.

На третьому місці - автомобіль Skoda Octavia, який віддали перевагу 1 тис.

Четверта позиція у Volkswagen Golf-1 тис. 176 реєстрацій.

Замикає п'ятірку найбільш затребуваних б/у іномарок — Ford Focus. У січні 986 "фокусів" поміняли свої іноземні номери на українські.

Що цьому передувало

У 2020 році частка вживаних легкових автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в загальному обсязі реєстрацій "легковиків" в Україні склала 80%.

"Укравтопром"

Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.

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Автор: Павло Степанець