У інших перевізників таких проблем не виникало.

Угорський лоукостер Wizz Air вирішив скасувати сьогодні, 18 січня, рейси за низкою напрямків через сильний вітер. Частину рейсів скерували до аеропорту у Львові замість "Жулян".

Як повідомляється на офіційному сайті аеропорту "Київ", сьогодні був скасований рейс Київ – Меммінген (Німеччина) на 8:10, Київ – Вроцлав (Польща) на 9:15, Київ – Варшава (Польща) на 9:45, Київ – Вільнюс (Литва) на 9:55, Київ – Пардубиці (Чехія) о 10:05.

У коментарі УНІАН в аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) зазначили:

"У інших (перевізників – УНІАН) таких проблем (скасувань рейсів – УНІАН) не було, тільки у Wizz Air. Нам передали інформацію, що це пов’язано з погодними умовами: боковий вітер", - повідомили в аеропорту.

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При цьому рейси у напрямку Київ – Лутон (Великобританія), Київ – Відень (Австрія), Київ – Таллін (Естонія) та інші не були скасовані. Прес-служба столичного аеропорту "Бориспіль" у коментарі УНІАН повідомила, що рейс WizzAir з Абу-Дабі теж очікується за розкладом о 17:35.

Львівський аеропорт сьогодні став запасним для київського аеропорту "Жуляни". 5 рейсів Wizz Air приземлилися у Львові (з Вроцлава, Варшави, Пардубиці, Вільнюса та Риму).

"Всі пасажири, які прибули до Львова, пересіли в автобуси та вирушили до Києва", - сповістили в аеропорту Львова.

В Жулянах тим часом спостерігаються значні скупчення людей, як свідчать кадри, опубліковані в Telegram-каналах.

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