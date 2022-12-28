Влада нагадує, що комендантська година не скасована навіть на час свят.

У новорічну ніч у Києві продовжить діяти комендантська година, як і в інші дати. Відповідно громадський транспорт в цей час не буде возити пасажирів. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

"Необхідно неухильно дотримуватися комендантської години, яка триває з 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях", – підкреслила міська влада.

Мерія просить киян заздалегідь планувати час повернення додому. Зазначається, що метрополітен возитиме пасажирів лише до 22:00, а наземний громадський транспорт – до 22:30.

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"Порушники комендантської години наражають себе на небезпеку і створюють конфліктні ситуації з правоохоронцями та силами оборони міста. Пересуватися містом під час комендантської години можна тільки на автомобілі, що має спецперепустку", – зазначили в КМДА.

Свята в умовах війни

Навесні Верховна Рада на час дії воєнного стану скасувала всі святкові неробочі дні, які припадають не на суботу та неділю.

З цієї причини понеділок, 2 січня буде звичайним робочим днем, а не вихідним, як це було б у мирний час. Аналогічна ситуація з православним Різдвом – неробочий день не буде переноситися.

Тим часом влада попереджає, що Росія може зробити спробу нового масованого обстрілу напередодні Нового року, щоб зіпсувати українцям настрій до свята.

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