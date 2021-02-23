Вантаж, що належить компанії-трейдеру з ОАЕ, їхав транзитом через Україну до Туреччини для покупця з Великої Британії.

Україна знову опинилася в епіцентрі міжнародного скандалу: як повідомляють "Українськи новини", Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо дій одеських митників і податківців. Вони, перевищивши службові повноваження, заблокували транзит через територію України півтора тисяч тонн насіння соняшнику вартістю понад півмільйона доларів.

Вантаж, що належить компанії-трейдеру з Об'єднаних Арабських Еміратів SSA Agri DMCC, їхав транзитом через Україну до Туреччини для покупця з Великої Британії. В Одесі митники і податківці спочатку призупинили оформлення транзиту вантажу, потім вночі вивезли вантажівками сотні тонн насіння, а після цього легалізували свої дії в Шевченківському суді Києва, який визнав вантаж «речдоказом». Перед цим інший суд відмовив митникам і фіскалам у такій «допомозі» — суддя не визнав їх аргументи переконливими, а самі чиновники не змогли пояснити судді, яким чином сотні тонн насіння на митному складі можуть зберігати на собі сліди злочину, як того вимагає закон.

"Буквально найсвіжіший скандал, який явно не в кращому світлі презентує транзитні можливості України: Міжнародний зернотрейдер змушений був звертатися до українського бізнес-омбудсмена і в європейську бізнес асоціацію з проханням врятувати його транзитний вантаж від незаконного самоуправства одеських митників і податківців. Вже третій місяць Компанія з АОЕ намагається буквально відбити в українських судах захоплений у неї одеськими митниками вантаж", - пишуть автори матеріалу, в якому проаналізована Українська митна практика і її негативний вплив на репутацію України як країни-транзитера.

Україну все частіше об'їжджають альтернативними маршрутами: за підсумками 2020 року саме транзит став найбільш провальним напрямком на українському транспорті — «мінус» 9,1% від показників 2019 року. А частка транзитних вантажів ледь перевищує 6%, хоча п'ятьма роками раніше вона досягала 30%.

Автори наводять слова міністра інфраструктури України Владислава Криклія, який визнає зниження транзитного потоку, але в якості причини вказує зниження міжнародних вантажних потоків і економічної активності через пандемію. На противагу його словам журналісти наводять красномовні дані про зростання міжнародної торгівлі, в тому числі рекордний зліт товарообігу між Китаєм і ЄС до 600 млрд євро, та вимірюване двозначними цифрами зростання вантажоперевезень "Шовковим шляхом", на якому і знаходиться Україна.

Отже, у зникненні України зі світових транзитних карт винна аж ніяк не криза, а практика, в цьому випадку, одеських митників і фіскалів, які провели яскраву «презентацію унікального транзитного потенціалу України» для бізнесменів з ОАЕ і Великої Британії.

Адвокат Денис Киценко, партнер міжнародної юридичної фірми Eterna Law звертає увагу, що митники, фіскали, прокурор і Шевченківський районний суд Києва допустили цілу низку кричущих грубих порушень, які заблокували транзитний вантаж міжнародних компаній-трейдерів. Серед найбільш очевидних адвокат назвав проведення обшуку в нічний час, прокурор пропустив термін звернення про накладення арешту, Шевченківський суд пропустив термін прийняття рішення про накладення арешту. «Але найцікавіше, що компанія-власник вантажу SSA Agri DMCC, її посадові особи або інші співробітники не фігурують у кримінальній справі № 32020100110000063, а їх жодного разу навіть не викликали на допит до слідчого. З високою ймовірністю це може свідчити про те, що кінцева мета цієї сумнівної спецоперації митників і фіскалів — аж ніяк не пошук істини, а можливе незаконне заволодіння півтора тисячами тонн соняшникового насіння на півмільйона доларів», — розповів адвокат про особливості українського бізнес-клімату та правозастосування.

"Ручне", а часто відверто протизаконне, втручання представників митниці в діяльність міжнародних транзитних операторів, створює величезні корупційні ризики. Будь-якому транзитеру куди простіше провезти свій товар через Туреччину, Румунію, Польщу чи Білорусь, де для транзиту створені буквально тепличні умови, а не сплачувати корупційну ренту в Україні, яка навіть не може похвалитися якісною розвиненою транспортною інфраструктурою», — розповіли журналісти.

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Автор: УНІАН